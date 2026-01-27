Nutricionisti otkrivaju šta se dešava sa metabolizmom kada jedete ljutu hranu

Hrana je veoma lična stvar. Svako ima svoje ukuse, navike i posebne potrebe u ishrani, a malo koja namirnica izaziva toliko podeljena mišljenja kao ljuta hrana. Ipak, za razliku od večitih kulinarskih rasprava poput ananasa na pici, začinjena jela imaju mnogo više poklonika nego protivnika.

Ljuta hrana je sastavni deo mnogih kuhinja širom sveta, od indijskih karija i meksičkih salsi, do korejskog kimčija. Naravno, tolerancija na ljutinu razlikuje se od osobe do osobe. Dok će neki jedva primetiti peckanje, drugima će biti potrebna čaša mleka da „ugase vatru“ u ustima.

Bez obzira na to koliko ste otporni na ljuto, jedno je sigurno, ovakva hrana donosi mnogo više od samog intenzivnog ukusa. Aktivne supstance koje izazivaju ljutinu povezane su sa brojnim zdravstvenim koristima, uključujući i uticaj na metabolizam.

Zdravstvene prednosti ljute hrane

Ljuta hrana se često dovodi u vezu s ubrzavanjem metabolizma, ali to nije jedina njena prednost. Ključnu ulogu ima kapsaicin, hemijsko jedinjenje koje se nalazi u čili papričicama poput halapenja, serrana i habanera.

Prema rečima registrovane dijetetičarke Patricije Banan, kapsaicin se povezuje sa smanjenjem upala u organizmu, poboljšanom cirkulacijom, regulacijom apetita i potencijalnim koristima za zdravlje srca. Iako su mnoga istraživanja rađena na manjim uzorcima, jedna veća analiza pokazala je da kapsaicin može sniziti ukupni i „loš“ LDL holesterol kod osoba sa metaboličkim sindromom, kao i trigliceride, naročito kod žena.

Zanimljivo je i to da redovna konzumacija ljute hrane može biti povezana sa sporijim biološkim starenjem. Istraživanja ukazuju na to da ljudi koji često jedu začinjena jela imaju povoljnije pokazatelje metabolizma i funkcije bubrega, a efekti su ponovo izraženiji kod žena.

Naučnici često ističu i antiupalna i antioksidativna svojstva ljute hrane, koja pomažu u očuvanju opšteg zdravlja i prevenciji bolesti. Osim toga, začini mogu učiniti zdravije obroke ukusnijim, pa je manja potreba za dodatkom soli ili šećera.

Kako ljuta hrana utiče na metabolizam?

Metabolizam je proces u kojem telo pretvara hranu i piće u energiju. Ono što jedemo direktno utiče na njegovo funkcionisanje, a kod ljute hrane ključnu ulogu ima takozvani termogeni efekat hrane – proces u kojem se sagorevaju kalorije tokom varenja.

„Ljuta hrana može blago da poveća brzinu metabolizma kroz proces koji se naziva termogeneza“, objašnjava Banan. Kapsaicin izaziva kratkotrajno povećanje potrošnje kalorija i može doprineti većem sagorevanju masti. Zbog toga se ljuta hrana često dovodi u vezu s kontrolom telesne težine, iako su rezultati istraživanja ponekad oprečni i potrebna su dodatna ispitivanja.

Važno je naglasiti da ljuta hrana nije za svakoga. Kod nekih ljudi može izazvati gorušicu, stomačne tegobe ili probleme sa snom. Takođe, nije potrebno preterivati, male količine su sasvim dovoljne da se osete i pozitivni i negativni efekti. Kako stručnjaci ističu, doslednost je važnija od jačine ljutine.

Nije čarobno rešenje, ali može pomoći

Ljuta hrana može biti ukusan i koristan dodatak uravnoteženoj ishrani, ali ne predstavlja magično rešenje za ubrzanje metabolizma. Najveći doprinos zdravlju i dalje dolazi od redovnih obroka, dovoljnog unosa proteina, fizičke aktivnosti, kvalitetnog sna i upravljanja stresom.

Ukratko, začini mogu pomoći, ali su samo jedan deo slagalice zdravog načina života, piše Real Simple.

Autor: Jovana Nerić