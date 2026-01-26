TIHI UBICA IZ ZAMRZIVAČA: Dijetetičari upozoravaju – Ova omiljena namirnica UNIŠTAVA SRCE i zakrčuje arterije, a svi je kupujemo!

Kada biramo hranu, najčešće se vodimo ukusom i brzinom pripreme. Međutim, stručnjaci za ishranu upozoravaju da je ključno razmišljati o tome kako ono što jedemo dugoročno utiče na naš organizam, a posebno na srce.

Čak 80 do 90 odsto kardiovaskularnih bolesti može se sprečiti pravilnom ishranom, ali jedna namirnica koju većina ljudi drži u zamrzivaču predstavlja pravu "bombu" za vaš krvni pritisak i holesterol.

Najgora smrznuta hrana za zdravlje srca

Prema rečima dijetetičara specijalizovanih za kardiologiju, smrznuta pica je apsolutni pobednik na listi najnezdravije hrane iz zamrzivača. Iako je brza i ukusna, većina smrznutih pica sadrži ogromne količine zasićenih masti, natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata. Ovi sastojci direktno utiču na skok lošeg holesterola i krvnog pritiska, čime ozbiljno opterećuju čitav kardiovaskularni sistem.

Problem je i u tome što je takve obroke lako pojesti u velikim količinama, a da nismo ni svesni koliko smo porcija testa i prerađenih dodataka zapravo uneli u jednom sedenju.

Četiri razloga zašto je smrznuta pica "otrov" za arterije

Prevelik unos natrijuma (soli): Mnoge smrznute pice sadrže između 800 i 1500 miligrama natrijuma po porciji. Prekomerna so uzrokuje zadržavanje tečnosti i oštećuje krvne sudove, što drastično povećava rizik od moždanog udara. Preporučeni dnevni unos ne bi trebalo da prelazi 2300 miligrama, a idealno bi bilo oko 1500.

Visok udeo zasićenih masti: Sir mocarela na pici često sadrži četiri do pet grama zasićenih masti po porciji. Ove masti podižu nivo lošeg holesterola, stvarajući naslage na zidovima arterija.

Prerađeno meso: Kobasice, kulen i feferoni na smrznutim picama su visoko prerađeni proizvodi prepuni soli i zasićenih masti. Ovakvi dodaci se povezuju sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali i određenih vrsta raka.

Rafinisani ugljeni hidrati: Testo za picu se najčešće pravi od belog brašna. Ovi rafinisani ugljeni hidrati naglo podižu nivo šećera u krvi i podstiču upalne procese u telu ako se često konzumiraju.

Kako preživeti "pica veče" bez rizika po zdravlje?

Stručnjaci ne kažu da picu treba potpuno izbaciti, ali umerenost je ključna. Ako već birate smrznutu varijantu, pratite ove savete:

Birajte one sa manje od 600 miligrama natrijuma po porciji.

Odlučite se za varijante sa tankom korom ili testom od celih žitarica.

Zamenite prerađeno meso (salame, kobasice) povrćem ili grilovanom piletinom.

Uvek uz picu pojedite veliku porciju sveže salate kako biste povećali unos vlakana koja pomažu u kontroli holesterola.

Zdravija alternativa za 5 minuta

Umesto kupovne smrznute pice, dijetetičari predlažu da napravite domaću verziju koristeći tortilju ili integralnu lepinju. Premažite je domaćim sosom od paradajza bez dodatih šećera, dodajte malo sira i puno povrća. Tako dobijate isti užitak, ali uz bolju kontrolu porcija i drastično manji unos soli i štetnih aditiva.

