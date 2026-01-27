ALARMANTNO UPOZORENJE KARDIOLOGA: Evo šta se dešava sa vašim srcem ako svakodnevno pijete energetska pića

Svi imamo dane kada nam kafa nije dovoljna da nas "podigne", pa ruka sama krene ka limenci energetskog pića. Međutim, stručnjaci upozoravaju da pre nego što je otvorite, morate znati kakav razoran efekat ovi napici imaju na vaše srce.

Srce pod stalnim pritiskom

Glavni krivac je kofein, ali u količinama koje su često ekstremne. Kardiolog B. Kit Elis ističe da kofein direktno stimuliše srce, ubrzava rad i sužava krvne sudove, što dovodi do naglog skoka krvnog pritiska.

„Čak i osobe bez ikakvih srčanih problema mogu razviti ozbiljne poremećaje srčanog ritma zbog visokog unosa kofeina. Može doći do aritmija, pa čak i do stanja u kojem se broj otkucaja srca naglo i opasno povećava“, upozorava Elis.

Opasni koktel sastojaka

Problem nije samo u kofeinu, već u takozvanom sinergijskom dejstvu sa ostalim sastojcima:

Ginseng (Žen-šen): U kombinaciji sa kofeinom dodatno podiže pritisak.

Taurin: Iako je sam po sebi bezbedan, uz previše kofeina postaje opasan po pritisak.

Šećer i natrijum: Energetska pića su "bombe" šećera, što dugoročno vodi ka kardiovaskularnim bolestima.

Jedna limenka od pola litra može sadržati i do 300 miligrama kofeina. Ako uz to popijete i kafu, debelo ste premašili granicu bezbednosti.

Znakovi da vam je srce ugroženo

Stručnjaci naglašavaju da su nesanica, nervoza, anksioznost i lupanje srca jasni signali da ste preterali. Kardiolozi savetuju da ova pića nikako ne postanu navika, jer pacijenti često dolaze sa povišenim pritiskom, a zapravo su "samo" svakodnevno konzumirali energetska pića.

Autor: Dalibor Stankov