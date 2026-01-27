ZABORAVITE NA BROJANJE KALORIJA: Nutricionisti otkrili 5 navika koje su KLJUČNE za mršavljenje – matematika vam više ne treba!

Iako su kalorije važne, one nisu jedino merilo zdrave ishrane. Vodeći svetski stručnjaci ističu da postoji pet navika koje na glad, hormone i metabolizam utiču znatno više od prostog sabiranja brojeva.

Izbor hrane diktira kako će vaše telo skladištiti energiju, a uvođenje vlakana i redovni obroci mogu "resetovati" vaš apetit.

1. Unosite dovoljno vlakana (Važnije nego što mislite)

Većina odraslih ne unosi preporučenu dnevnu dozu vlakana (od 25 do 38 grama). Vlakna su ključna za osećaj sitosti i zdrave nivoe holesterola.

„Iako težinu određuje odnos unosa i potrošnje energije, istraživanja pokazuju da vlakna podstiču lučenje hormona sitosti. To ljudima pomaže da prirodno regulišu unos hrane bez potrebe za strogim brojanjem,“ ističe nutricionistkinja Lizi Svik. Šta jesti? Pasulj, sočivo, ovas, povrće i bobičasto voće.

2. Pravilo "savršenog tanjira"

Umesto da se fokusirate na brojke, gledajte u svoj tanjir. Cilj je balans koji će vas držati sitim satima. Nutricionistkinja Sara Glinski preporučuje vizuelnu metodu:

Polovina tanjira: Povrće (bez skroba).

Četvrtina tanjira: Proteini (meso, riba, jaja, sir).

Četvrtina tanjira: Skrobni ugljeni hidrati bogati vlaknima. Ova metoda osigurava sve što telu treba, bez digitalne vage i kalkulatora.

3. Jedite u redovnim razmacima

Vreme kada jedete može biti presudno za vašu kilažu, nezavisno od toga šta je na meniju. „Stabilan i dosledan ritam ishrane može značajno poboljšati metaboličko zdravlje, mnogo više od puke matematičke računice kalorija,“ kaže nutricionistkinja Alisa Simpson. Redovni obroci sprečavaju nagle skokove šećera u krvi i napade gladi koji vode do prejedanja uveče.

4. Ne preskačite doručak (Ali pametno birajte)

Preskakanje obroka često vodi ka usporavanju metabolizma. Kvalitetan doručak bogat proteinima postavlja "ton" za ceo dan i sprečava telo da uđe u režim gladovanja.

5. Hidratacija pre obroka

Često mešamo osećaj žeđi sa osećajem gladi. Čaša vode pre svakog obroka dokazano smanjuje količinu hrane koju unesemo, jer priprema digestivni sistem i stvara blagi osećaj popunjenosti želuca.

Autor: Dalibor Stankov