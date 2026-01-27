MUŠKI KLIMAKS NIJE MIT: Ako imate više od 40 godina i ove simptome, možda ste u ANDROPAUZI – evo kako se leči!

Iako se o tome decenijama ćutalo, nauka je jasna: i muškarci prolaze kroz klimaks, baš kao i žene.

Ovaj period se naziva andropauza i nastaje usled postepenog pada testosterona. Za razliku od žena kod kojih su promene nagle, kod jačeg pola simptomi su podmukli, sporiji i često se mešaju sa običnim stresom ili premorom, prenosi portal Stetoskop.info

Kada počinje i zašto?

Pad funkcije testisa obično se dešava između 45. i 65. godine života. Glavni krivac je starenje, ali proces drastično ubrzavaju:

- Stalna konzumacija alkohola i pušenje.

- Hronični stres i nedostatak sna.

- Loša ishrana i višak kilograma.

Simptomi koje muškarci kriju: Više od same potencije

Andropauza nije samo gubitak libida. Ona udara na celo telo i psihu:

- Fizičke promene: Mišići se tope i postaju mlitavi, kosti postaju krtije (osteoporoza), a salo se ubrzano taloži – naročito na stomaku.

- Psihički haos: Zaboravnost, rasejanost, nagli pad koncentracije, pa čak i napadi panike i depresija.

- Srčane smetnje: Mnogi muškarci se javljaju lekaru zbog lupanja i preskakanja srca, misleći da je infarkt, a zapravo su u pitanju hormoni.

- "Valunzi": Baš kao i žene, muškarci u andropauzi mogu osetiti iznenadne nalete vrućine i noćno znojenje

Kako prepoznati nizak nivo testosterona?

Tipični znaci na koje treba obratiti pažnju su:

- Drastičan pad seksualne želje.

- Gubitak mišićne snage i stalni zamor.

- Povećanje masnog tkiva (posebno oko struka).

- Emocionalna nestabilnost i česte promene raspoloženja.

Postoji li lek?

Dobra vest je da se andropauza može držati pod kontrolom. Lekari često prepisuju terapiju testosteronom (u vidu injekcija ili lingvaleta), koja može vratiti vitalnost i poboljšati spermogram.

Šta možete uraditi sami?

Prestanak pušenja, smanjenje alkohola i redovna fizička aktivnost mogu značajno odložiti ove simptome. Normalizacija telesne težine je ključna, jer masno tkivo dodatno "krade" testosteron iz vašeg organizma.

