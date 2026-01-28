PRIRODNI SAVEZNIK ZA VISOK PRITISAK: Čaj od hibiskusa dokazano pomaže, ali ključno je u koje vreme ga pijete!

Osvežavajuće kiselkast i cvetne arome, čaj od hibiskusa mnogima je omiljeni napitak.

Osim što je ukusan, brojna istraživanja sugerišu da on može biti moćan saveznik u borbi protiv povišenog krvnog pritiska (hipertenzije). Ipak, stručnjaci ističu da postoje određena pravila – od doba dana do količine – kako biste izvukli maksimalnu korist, piše Health.com.

Kada ga je najbolje piti?

Nutricionistkinja Lisa Endrus savetuje da je čaj od hibiskusa najbolje piti ujutru, idealno između 6 i 10 sati. Razlog je prirodni proces u telu: krvni pritisak često naglo raste nakon buđenja, a te jutarnje visoke vrednosti povezuju se sa većim rizikom od srčanog i moždanog udara. Šolja hibiskusa upravo u tom periodu može pomoći da se taj skok ublaži.

S druge strane, dijetetičarka Šeri Go ističe da je od samog vremena konzumacije važnija redovnost. Ipak, postoji jedno važno upozorenje:

Oprez sa lekovima: Osobe koje koriste diuretike (lekove za izbacivanje tečnosti) treba da piju ovaj čaj bar dva sata nakon uzimanja terapije. Pošto i sam hibiskus deluje kao blagi prirodni diuretik, istovremeno uzimanje može dovesti do preteranog gubitka tečnosti i vrtoglavice.

Koliko šolja dnevno je potrebno?

Istraživanja pokazuju da se najbolji efekti postižu sa dve do tri šolje dnevno. Ipak, rezultati ne dolaze preko noći. Da bi se primetilo značajno sniženje pritiska, potrebno je piti čaj redovno najmanje četiri nedelje.

Ko treba da bude na oprezu?

Iako je prirodan, hibiskus nije za svakoga. Lekari savetuju oprez sledećim grupama:

Osobe sa hronično niskim pritiskom: Napitak bi mogao dodatno da ga snizi.

Pacijenti na imunosupresivima: Može doći do nepovoljnih interakcija sa lekovima nakon transplantacije organa.

Trudnice i dojilje: Zbog fitoestrogena koji utiču na hormone, preporučuje se izbegavanje ili strogo ograničenje, a posebno ženama koje planiraju trudnoću ili su u procesu vantelesne oplodnje (IVF).

Više od samog čaja

Stručnjaci zaključuju da je hibiskus samo jedan deo slagalice. Za zdravo srce i stabilan pritisak neophodna je ishrana bogata voćem, povrćem i kalijumom, uz smanjen unos prerađene hrane i soli.

