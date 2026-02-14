Dim koji krade zdravlje: Zašto je vreme da se zapitamo koliko nas cigarete zaista koštaju

Ne uništava samo pluća – duvan tiho menja telo, energiju i svakodnevni kvalitet života

Cigareta u ruci često deluje bezazleno. Navika, pauza, trenutak mira. Ipak, iza svakog dima krije se niz posledica koje ne dolaze naglo, već se uvlače tiho – dan po dan, cigaretu po cigaretu. Štetnost duvana nije mit, niti preterivanje, već realnost sa kojom se mnogi suoče tek kada je šteta već načinjena.

Prvo strada ono što najčešće uzimamo zdravo za gotovo – disanje. Pluća gube snagu, kiseonik sporije stiže do tela, a umor postaje svakodnevica. Kašalj, nedostatak daha i pad kondicije nisu normalni znaci godina, već jasni signali da organizam traži predah od toksina.

Ali duvan ne utiče samo na unutrašnje zdravlje. Koža brže stari, gubi sjaj i elastičnost, a bore se pojavljuju ranije nego što bi trebalo. Zubi tamne, dah postaje neprijatan, a energija opada. Sve ono što čini da se osećamo dobro u sopstvenoj koži polako biva narušeno – bez mnogo buke, ali sa velikim posledicama.

Posebno zabrinjava činjenica da pušenje ne pogađa samo one koji puše. Pasivno udisanje dima jednako je štetno, naročito za decu i osetljive osobe. Jedna navika tako postaje rizik i za ljude koje volimo, čak i kada toga nismo svesni

Odvikavanje od cigareta nije lako, ali je uvek vredno truda. Svaki dan bez dima je mala pobeda – za pluća, srce, kožu i budućnost. Telo ima neverovatnu moć oporavka, samo mu treba dati priliku. Jer prava sloboda ne nalazi se u dimu koji nestaje, već u dahu koji traje.

Autor: S.Paunović