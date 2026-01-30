Evo kako krvna grupa utiče na rizike od bolesti: Saznajte ko je skloniji malignitetima, moždanom udaru, dijabetesu

Osim što je presudna u situacijama poput transfuzije krvi, krvna grupa može biti povezana i sa sklonostima ka određenim bolestima, kao i sa načinom na koji organizam reaguje na stres, infekcije ili upalne procese.

Naučnici su uočili povezanost između pojedinih krvnih grupa i rizika za određene bolesti, načina na koji organizam reaguje na stres, pa čak i dužine životnog veka.

Iako krvna grupa sama po sebi ne određuje da li ćemo se razboleti, ona može biti jedan od faktora koji utiču na sklonost ka određenim zdravstvenim stanjima. U nastavku pročitajte šta dosadašnja istraživanja govore o vezi između krvne grupe i zdravlja.

Srčane bolesti

Za osobe sa krvnom grupom O postoje dobre vesti. Istraživanja pokazuju da je kod njih rizik od koronarne bolesti srca uglavnom niži.

Stručnjaci nisu u potpunosti sigurni zašto je to tako. Neki smatraju da je razlog u tome što druge krvne grupe češće imaju povišen nivo holesterola, kao i veće količine proteina koji je povezan sa zgrušavanjem krvi.

Rak želuca

Osobe sa krvnim grupama A, AB i B imaju veći rizik od raka želuca u poređenju sa osobama krvne grupe O. Konkretno, ljudi sa krvnom grupom A skloniji su razvoju raka želuca.

Istraživači veruju da je jedan od razloga češća infekcija bakterijom Helicobacter pylori kod osoba sa ovom krvnom grupom. Ova bakterija se obično nalazi u želucu i može izazvati upalu i čir na želucu.

Pamćenje

Jedna manja studija pokazala je da su osobe sa problemima sa pamćenjem češće imale krvnu grupu AB u poređenju sa ostalim krvnim grupama.

Rak pankreasa

Rizik od raka pankreasa veći je kod osoba sa krvnim grupama A, AB i B. Molekuli prisutni na crvenim krvnim zrncima kod krvnih grupa A i B pomažu rast određenih bakterija, poput H. pylori, u digestivnom traktu. To može povećati verovatnoću razvoja raka pankreasa.

Stres

Stres povećava nivo kortizola u organizmu, hormona koji je povezan sa stresnim reakcijama. Osobe sa krvnom grupom A imaju tendenciju da i inače imaju viši nivo kortizola, pa im suočavanje sa stresnim situacijama može biti teže.

Malarija

Krvna grupa O može pružiti određeni stepen zaštite od malarije. Ova bolest se prenosi ujedom zaraženog komarca, a parazit koji je izaziva teže se vezuje za krvne ćelije osoba sa krvnom grupom O.

Čir na želucu

Peptični ulkusi tj. čir na želucu - bolne, otvorene ranice koje se javljaju na sluzokoži želuca ili gornjeg dela tankog creva - češće se pojavljuju kod osoba sa krvnom grupom O.

Krvni ugrušci

Venska tromboembolija (VTE) nastaje kada se krvni ugrušak formira u dubokim venama, najčešće u nogama. Ovi ugrušci ponekad mogu dospeti do pluća. Istraživanja pokazuju da osobe sa krvnim grupama A, B i AB imaju veći rizik od razvoja venske tromboembolije.

Životni vek

Verovatnoća da ćete živeti duže veća je ako imate krvnu grupu O. Stručnjaci smatraju da je smanjen rizik od bolesti srca i krvnih sudova (kardiovaskularnih bolesti) jedan od mogućih razloga za to.

Plodnost

Krvna grupa ne može predvideti da li ćete zatrudneti, ali može imati određenu ulogu. U jednoj studiji, žene sa manjim brojem zdravih jajnih ćelija češće su imale krvnu grupu O u poređenju sa drugim krvnim grupama. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razjasnio razlog ove povezanosti.

Dijabetes

Dijabetes tipa 2 češće se javlja kod osoba sa krvnim grupama A i B. Stručnjaci još uvek nisu sigurni zašto je to tako, te su potrebna dodatna istraživanja.

Moždani udar

Rizik od moždanog udara povećan je kod osoba sa krvnom grupom AB. Lekari smatraju da je razlog veća sklonost krvi ove grupe ka zgrušavanju u poređenju sa ostalim krvnim grupama, navodi webmd.com.

Autor: Marija Radić