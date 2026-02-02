SMRT ZA KIČMU I PLUĆA: Ako spavate u ovom položaju, UNIŠTAVATE ZDRAVLJE – odmah ga menjajte!

Mnogi od nas ne mogu da zamisle noć bez spavanja na stomaku, ali stručnjaci upozoravaju da bi upravo ova navika mogla biti glavni krivac za vaše zdravstvene probleme.

Aaron M. Fuhrman, osnivač kompanije "Sleeplay", ističe da odustajanje od ovog položaja može drastično popraviti kvalitet sna, ali i opšte stanje organizma.

Glavni problem leži u tome što spavanje licem nadole direktno pritiska dijafragmu, ključni mišić za disanje. Na taj način se ograničava kapacitet pluća, pa telo tokom noći dobija manje kiseonika nego što mu je potrebno. Zbog toga se često dešava da se, čak i nakon osam sati sna, ujutru osećate iscrpljeno i "polomljeno", jer vaš organizam nije uspeo da se regeneriše uz plitko disanje.

Osim disanja, na udaru su vrat i kičma. Kako biste uopšte mogli da dišete na stomaku, glavu morate okrenuti u stranu, čime se stvara ogroman pritisak na vratne pršljenove. Mišići su satima u neprirodnom položaju, što dovodi do ukočenosti, hroničnih bolova i upornih tenzijskih glavobolja. Ni donji deo leđa nije pošteđen – ovaj položaj bukvalno "ispravlja" prirodnu krivinu kičme, stvarajući pritisak u predelu krsta koji može pogoršati već postojeće probleme.

Mnogi ljudi se bude sa osećajem utrnulosti u rukama, ne shvatajući da je to direktna posledica pritiska na nerve u vratu i ramenima. Fuhrman upozorava i na dodatno opterećenje grudnog koša, što može biti posebno rizično za osobe sa kardiovaskularnim tegobama, jer srce i pluća teže održavaju optimalan ritam kada je grudni koš pritisnut o dušek.

Šta je rešenje? Iako oko 17% ljudi spava na stomaku, promena navika je moguća i neophodna. Stručnjaci preporučuju spavanje na leđima kao najbolju opciju jer ono omogućava ravnomerno raspoređivanje težine i čuva kičmu. Druga dobra alternativa je spavanje na boku, naročito uz pomoć jastuka za telo koji će vas sprečiti da se tokom noći nesvesno okrenete na stomak. Kvalitetan dušek i jastuk prilagođen vašem novom položaju učiniće tu tranziciju lakšom, a vaš san konačno okrepljujućim.

Autor: Dalibor Stankov