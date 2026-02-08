Zašto nam je so potrebna: Benefiti koje često zaboravljamo!

Umerenost je ključ, ali bez soli telo ne može da funkcioniše kako treba.

So ima lošu reputaciju. Godinama je slušamo u kontekstu zabrana, dijeta i zdravstvenih upozorenja, ali istina je – so je neophodna za život. Problem nikada nije bila so sama po sebi, već preterivanje.

Jedan od najvažnijih benefita soli je regulacija tečnosti u organizmu. Natrijum pomaže telu da održi ravnotežu vode u ćelijama, što je ključno za pravilan rad srca, bubrega i mišića. Bez dovoljno soli, telo može da dehidrira čak i kada unosimo dovoljno vode.

So ima važnu ulogu i u funkcionisanju nervnog sistema. Prenos nervnih impulsa zavisi od natrijuma, što znači da bez njega dolazi do slabosti, vrtoglavice, pa čak i problema sa koncentracijom. Zato se umor često javlja kod osoba koje previše izbegavaju so.

Još jedan benefit je podrška mišićima, posebno kod fizički aktivnih osoba. So pomaže u sprečavanju grčeva i omogućava pravilno stezanje i opuštanje mišića. Zbog toga sportisti često vode računa o unosu elektrolita, među kojima je natrijum jedan od najvažnijih.

So utiče i na varenje. Ona stimuliše lučenje digestivnih sokova i pomaže bolju apsorpciju hranljivih materija. Umerena količina soli može doprineti lakšem varenju i smanjenju osećaja težine posle obroka.

Ne treba zanemariti ni njen psihološki efekat. So pojačava ukus hrane, čini obroke zadovoljavajućim i smanjuje potrebu za prejedanjem. Kada je hrana bezukusna, često posežemo za većim količinama ili nezdravim dodacima.

Naravno, ključ je u balansu. Previše soli može da optereti organizam, ali potpuno izbacivanje soli nije rešenje. Telo traži ono što mu treba – a so, u pravoj meri, jeste saveznik zdravlja, a ne neprijatelj.

Autor: S.Paunović