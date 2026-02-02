Ulje ćete odmah baciti u đubre: Košta svega 40 dinara, a čisti arterije i jela čini duplo ukusnijim

Domaća svinjska mast, često zanemarivana, zapravo je tajni sastojak koji može unaprediti vašu ishranu i zaštititi zdravlje.

Umesto rafinisanih ulja koja postaju štetna pri visokim temperaturama, svinjska mast je stabilna, bezbedna i bogata zdravim masnoćama poput oleinske kiseline, koja podržava rad srčanog mišića.

Zašto je mast bolji izbor?

Hrana manje upija masnoću

Korica koja se stvara prilikom prženja na masti sprečava da hrana postane premasna.

Jači ukus

Meso, krompir, pa čak i jaja, postaju bogatiji i puniji ukusa.

Prirodni izvor vitamina D

Ovaj vitamin, ključan za imunitet i ravnotežu hormona, prirodno se nalazi u svinjskoj masti.

Pomaže mršavljenju

Zdrave masti ubrzavaju metabolizam i daju dugotrajan osećaj sitosti.

Kako koristiti svinjsku mast?

Nema potrebe da potpuno izbacite druga ulja, ali za termičku obradu mast je najbolji izbor. Kupujte je od domaćih proizvođača, jer industrijska mast ne sadrži iste hranljive vrednosti. Jedna kašika masti dovoljna je za pripremu obroka za četvoročlanu porodicu.

Mali trik

Za prhka testa i pite, zamenite trećinu maslaca ili margarina sa hladnom svinjskom mašću dobićete testo koje se topi u ustima.

Autor: A.A.