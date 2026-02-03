AKO STE SAMI, OVIH 6 SAVETA VAM MOGU SPASITI ŽIVOT: Kardiohirurg otkrio šta tačno raditi u sekundi kada osetite SRČANI UDAR!

Kardiohirurg Džeremi London odgovorio je na pitanje koje plaši mnoge: šta uraditi ako osetite simptome srčanog udara, a sami ste kod kuće? Ovih šest poteza mogu biti presudni za preživljavanje dok pomoć ne stigne.

On je naglasio da je proživljavanje srčanog udara u trenutku kada ste sami zastrašujuća situacija, ali da nekoliko brzih i smirenih poteza može napraviti ogromnu razliku između života i smrti.

1. Odmah pozovite Hitnu pomoć (194)

Prvi i najvažniji korak je da istog trenutka pozovete hitnu pomoć. Ne pokušavajte da sami vozite do bolnice i ne čekajte da bol prođe.

2. Sažvaćite aspirin

Lekar savetuje da, ukoliko niste alergični i nemate ranije zabrane od lekara, sažvaćete jednu tabletu aspirina. Naglasak je na žvakanju, a ne gutanju cele tablete, jer se tako lek brže apsorbuje u krvotok. Ipak, budite oprezni – aspirin pomaže kod infarkta, ali može pogoršati neka druga stanja koja simuliraju simptome srčanog udara, pa je konsultacija sa dispečerom hitne pomoći tokom poziva najbolja opcija.

3. Otključajte ulazna vrata

Ako ste sami, obavezno otključajte vrata stana ili kuće. Kada hitna pomoć stigne, možda nećete biti u stanju da ustanete i otvorite im, a gubljenje vremena na obijanje vrata može biti kobno.

4. Prestanite sa svim aktivnostima

Odmah sedite ili lezite. Svaki fizički napor dodatno opterećuje srce koje se već bori. Pokušajte da ostanete što smireniji i da duboko dišete.

5. Ne pijte i ne jedite ništa

Osim aspirina, nemojte uzimati hranu niti vodu, jer to može otežati eventualnu hitnu intervenciju ili operaciju koja vas čeka u bolnici.

6. Obavestite nekoga bliskog

Ako imate snage, pošaljite kratku poruku ili pozovite člana porodice ili komšiju da znaju šta se dešava, ali tek nakon što ste obavestili Hitnu pomoć.

Autor: Dalibor Stankov