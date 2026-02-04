OPASNOST KOJA VREBA IZ VAZDUHA! Naučnici upozoravaju: Evo šta se dešava sa vašim plućima kada udišete PARU iz tuđih e-cigareta!

Udisanje pare iz tuđih elektronskih cigareta koja se zadržava u prostoru moglo bi ozbiljno da ošteti pluća, upozoravaju naučnici sa Univerziteta Kalifornija u Riversajdu.

U najnovijem istraživanju otkrili su da ta para, dok lebdi u vazduhu, sadrži ekstremno sitne čestice koje na sebi nose metale i druge hemijski aktivne materije. Ova opasna kombinacija podstiče stvaranje molekula koji direktno razaraju ćelije organizma.

Koktel hemikalija koji blokira disanje

"Naše istraživanje pokazuje da mešavina sitnih metalnih čestica i reaktivnih hemikalija u vazduhu nakon korišćenja e-cigareta predstavlja poseban rizik za disajni sistem", upozorila je vođa istraživanja Jing-Hsuan Lin. Ona je naglasila da niko ne bi smeo da bude primoran da udiše tuđu paru, jer rezultati jasno ukazuju na štetnost.

Poznato je da para iz e-cigareta sadrži razne hemijske spojeve, ali u zatvorenom prostoru oni reaguju sa ozonom iz vazduha i stvaraju nove opasne materije, poput peroksida. Kada se metali iz tečnosti spoje sa tim hemikalijama, nastaju slobodni radikali – nestabilni molekuli koji "napadaju" i oštećuju zdravo tkivo.

Najsitnije čestice su najotrovnije

Tokom laboratorijskog ispitivanja, naučnici su analizirali paru koja je provela 90 minuta u zatvorenoj komori. Rezultati su bili šokantni: pronađeni su metali poput gvožđa, aluminijuma i cinka, ali i tragovi teških metala kao što su arsen, kalaj i olovo.

Posebno zabrinjava podatak da su najsitnije, mikroskopske čestice imale mnogo veći udeo metala i otrovnih spojeva nego veće čestice. Kada te čestice dospeju u vlažno okruženje poput pluća, one nastavljaju da stvaraju štetne molekule – i to do sto puta više u odnosu na svoju masu.

Direktan udar na pluća

Budući da ove čestice prodiru duboko u pluća i stižu do alveola, gde se kiseonik prenosi u krv, postoji ogromna mogućnost trajnog oštećenja plućnog tkiva. Osobe koje već pate od astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) nalaze se na direktnom udaru i njihovo stanje bi moglo drastično da se pogorša.

Iako su istraživanja rađena u laboratorijskim uslovima, naučnici poručuju da je oprez neophodan i da "pasivno vejping" nije nimalo naivan trend.

Autor: Dalibor Stankov