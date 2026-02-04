AKO VAM LICE POCRVNI POSLE SAMO JEDNOG PIĆA, ODMAH PRESTANITE! Lekari upozoravaju: Ovo nije bezazleno, u pitanju je opasna GENETSKA GREŠKA!

Mnogima se dešava da im lice pocrveni nakon samo nekoliko gutljaja alkohola, a zdravstveni stručnjaci objašnjavaju zašto je to tako i upozoravaju da se ne radi o nimalo naivnoj pojavi.

Dok ljudi konzumiraju alkohol radi opuštanja i smanjenja stresa, crvenilo lica može biti dramatičan znak upozorenja koji šalje vaš organizam.

Šta je zapravo "alkoholno crvenilo"?

Lekari savetuju da se nedeljno ne prekorači 14 jedinica alkohola, ali ako vam lice bukne i nakon minimalnih količina, doktor Karan Radža upozorava da možda imate takozvanu reakciju crvenila na alkohol.

"Oko osam odsto svetske populacije ima ovu genetsku grešku. To je znak upozorenja za vaše zdravlje", kaže dr Radža. On objašnjava da se to dešava jer telu nedostaje ključni enzim za razgradnju alkohola – aldehid dehidrogenaza 2 (ALDH2).

Otrov se nakuplja u krvi: Rizik od raka skače i do 80 puta!

Kada pijete, telo pretvara alkohol u acetaldehid, materiju koja je toksičnija od samog alkohola. Kod zdravih ljudi, enzim taj otrov pretvara u bezopasni acetat. Međutim, kod osoba sa ovom mutacijom, otrovni acetaldehid se nakuplja u krvi.

"Upravo ta materija uzrokuje crvenilo lica i ubrzan rad srca, ali i značajno povećava rizik od karcinoma", upozorava lekar. Čak i umerena konzumacija kod ovakvih osoba može povećati rizik od raka jednjaka za neverovatnih 40 do 80 puta u odnosu na ljude bez te mutacije!

Koji su simptomi na koje treba obratiti pažnju?

Netolerancija na alkohol je nasledni metabolički poremećaj, a prema klinici Klivlend, simptomi su sledeći:

Crvenilo i osećaj topline na licu, vratu i grudima;

Mučnina i povraćanje;

Ubrzan rad ili lupanje srca;

Nizak krvni pritisak;

Pulsirajuća glavobolja, umor ili začepljen nos.

Azija na udaru, ali oprez važi za sve

Stručnjaci sa Univerziteta Kjoto ističu da se čak 80% svetskih karcinoma jednjaka javlja u Aziji, gde je ova genetska mutacija najčešća. Ipak, s obzirom na globalno mešanje stanovništva i porast konzumacije alkohola, lekari apeluju na sve koji primete ove simptome da drastično smanje unos pića kako bi sačuvali život.

Autor: Dalibor Stankov