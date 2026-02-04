AKO VAM NOGE OTIČU KAKO DAN ODMIČE, BUDITE NA OPREZU: Lekari upozoravaju – ovo može biti prikriveni simptom BOLNOG SRCA!

Oticanje nogu mnogi povezuju sa dugim stajanjem, vrućinama ili umorom, ali lekari upozoravaju da u nekim slučajevima ono može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema – uključujući i bolesti srca.

Iako se edem, odnosno nakupljanje tečnosti u tkivu, često smatra bezazlenom pojavom, kada se javlja redovno ili se postepeno pogoršava, može ukazivati na to da srce ne radi onako kako bi trebalo.

Zašto srčane bolesti uzrokuju oticanje?

Kada je rad srca oslabljen, ono više ne može efikasno da pumpa krv kroz telo. Zbog toga dolazi do zastoja u krvotoku, a tečnost počinje da se nakuplja u donjim delovima tela, najčešće u stopalima, gležnjevima i potkolenicama.

Ključni znak: Ovakvo oticanje je često najizraženije pred kraj dana, naročito nakon dužeg sedenja ili stajanja, dok se obično smanjuje nakon odmora ili podizanja nogu.

Kako prepoznati kada je vreme za lekara?

Stručnjaci naglašavaju da treba obratiti posebnu pažnju ako oticanje:

Traje danima ili se konstantno pogoršava.

Javlja se na obe noge istovremeno.

Prati ga osećaj težine ili zatezanja kože.

Ostavlja udubljenje nakon što mesto pritisnete prstom.

Dolazi uz druge simptome poput hroničnog umora ili nedostatka vazduha.

Lekarski pregled je neophodan, posebno kod osoba koje već imaju povišen pritisak, dijabetes ili druge faktore rizika.

Simptomi koji prate srčani edem

Oticanje nogu povezano sa srcem retko ide samo. Često se javljaju i ovi prateći znaci:

- Kratak dah pri naporu ili tokom ležanja.

- Ubrzan ili nepravilan rad srca.

- Naglo povećanje telesne težine (zbog zadržavanja tečnosti).

- Izražen umor i slabost.

- Bol ili pritisak u grudima.

UPOZORENJE: Ako se oticanje pojavi iznenada, uz jak bol u grudima ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti hitnu pomoć!

Nije uvek srce u pitanju, ali...

Važno je naglasiti da edem može imati i druge uzroke – od problema sa venama, bubrezima i jetrom, pa sve do nuspojava određenih lekova. Ipak, lekari su jasni: ponavljajuće ili neobjašnjivo oticanje se ne sme ignorisati. Pravovremena dijagnoza može sprečiti ozbiljnije komplikacije i srčanu insuficijenciju (popuštanje srca).

Autor: Dalibor Stankov