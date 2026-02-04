ALKALNA VODA – ČUDOTVORNI NAPITAK ILI SKUPI MIT? Evo šta se dešava u vašem telu kada pijete vodu sa visokim pH nivoom

Poslednjih godina police prodavnica preplavile su flašice sa oznakom "alkalna voda" ili "pH 9". Dok reklame obećavaju bolju hidrataciju, usporavanje starenja, pa čak i zaštitu od bolesti, naučna zajednica je mnogo opreznija. Istražili smo šta je zapravo alkalna voda i da li je zaista bolja od one sa česme.

Šta je to pH vrednost i šta čini vodu alkalnom?

Da bismo razumeli alkalnu vodu, moramo razumeti pH skalu koja se kreće od 0 do 14.

pH 7 se smatra neutralnim (čista voda).

Sve ispod 7 je kiselo (npr. sok od limuna ili kafa).

Sve iznad 7 je alkalno (bazno).

Alkalna voda obično ima pH vrednost 8 ili 9. Međutim, da bi ona bila zaista korisna, nije dovoljno samo da je "bazna" – ona mora sadržati i minerale poput kalcijuma, magnezijuma i kalijuma, koji joj daju sposobnost da neutrališe kiselost.

Prirodna naspram veštačke: Velika razlika

Postoje dva načina na koja voda postaje alkalna:

- Prirodni put: Voda teče preko stena i usput sakuplja minerale koji prirodno podižu njenu pH vrednost.

- Veštački put (Jonizacija): Voda iz česme se propušta kroz aparat (jonizator) koji električnom strujom odvaja kisele od baznih molekula. Stručnjaci upozoravaju da veštački alkalizovana voda često nema isti mineralni sastav kao prirodna.

Šta kaže nauka: Postoje li realne koristi?

Iako su mnoge tvrdnje o lekovitosti preuveličane, određene studije ukazuju na sledeće:

Gorušica i refluks: Studije pokazuju da voda sa pH 8.8 može pomoći u neutralisanju enzima pepšina koji uzrokuje refluks kiseline, pružajući privremeno olakšanje.

Varenje: Istraživanja u Japanu ukazuju na to da redovno konzumiranje može blago poboljšati rad creva.

Gustina kostiju: Neki podaci sugerišu da visok mineralni sastav alkalne vode može pomoći u usporavanju gubitka koštane mase kod žena u postmenopauzi.

Ko treba da bude na oprezu?

Pijenje alkalne vode je bezbedno za većinu, ali nije za svakoga. Naše telo ima organe (bubrege i pluća) koji sami održavaju savršen pH nivo krvi.

Bubrežni bolesnici: Osobe sa slabim bubrezima mogu imati problem sa procesuiranjem viška minerala iz ove vode.

Poremećaj varenja: Prekomeran unos može previše neutralisati prirodnu želudačnu kiselinu koja nam je neophodna za ubijanje bakterija i varenje hrane.

Zaključak: Da li je vredna vašeg novca?

Glavna prednost alkalne vode nije njena "magična" moć, već činjenica da je odličan izvor hidratacije, baš kao i obična voda. Ako je pijete zbog ukusa ili minerala, to je u redu, ali nauka još uvek nije potvrdila da ona može zameniti zdravu ishranu ili lekove. Za većinu ljudi, obična, filtrirana voda je i dalje najracionalniji izbor.

Autor: Dalibor Stankov