NISU SVI SOKOVI ISTI: Čaša zdravlja ili šećerna zamka? Saznajte koji su najkorisniji i koliko smete da ih pijete!

Mnogi od nas dan započinju čašom soka od narandže ili se osvežavaju sokom od jabuke nakon ručka. Ipak, nutricionisti su jasni: uvek je bolje pojesti celu voćku.

Razlog je jednostavan – ceđenjem voća gubimo dragocena vlakna, a ostaje nam šećer koji se lakše "lepi" za zube i brže podiže nivo glukoze u krvi. Ipak, ako ste umereni, sok može biti odličan saveznik vašem zdravlju.

Mera od 150 ml dnevno (jedna manja čaša) smatra se razumnom. Prema najnovijim istraživanjima, određene vrste sokova nude specifične prednosti – evo koji su najbolji izbori:

Citrusi: Više od samog vitamina C

Sok od narandže je klasik koji podupire imunitet i deluje kao moćan antioksidans. Može pomoći u smanjenju upala i snižavanju krvnog pritiska, ali samo ako ne preterujete. Sve preko pola litra dnevno donosi previše šećera, čime se poništavaju dobre strane. S druge strane, sok od limuna (najčešće razblažen u vodi) pravi je lek za pritisak. Ako ga pijete pre jela, može vam značajno olakšati varenje i ubrzati metabolizam.

Nar: Eliksir mladosti i zdravlja

Sok od nara, pod uslovom da je 100% prirodan, važi za jedan od najzdravijih na svetu. Prepun je polifenola – snažnih antioksidanasa koji čuvaju srce. Najbolje rezultate daje u malim dozama; sve preko 200 ml dnevno je suvišno jer telo ne može da apsorbuje dodatne koristi, a vi unosite bespotreban šećer.

Cvekla: Prirodni "doping" za krvne sudove

Cvekla je šampion u zdravlju jer je bogata nitratima koji opuštaju krvne žile i poboljšavaju cirkulaciju. Posebno se preporučuje sportistima, osobama sa visokim pritiskom i ženama u postmenopauzi. Pošto ima manje šećera od voćnih sokova, ovde možete biti opušteniji – čak i do pola litra dnevno može imati smisla.

Brusnica: Štit za mokraćne puteve

Ovaj sok je odavno poznat kao spas kod urinarnih infekcija. Sastojci iz brusnice sprečavaju bakterije poput E. coli da se "zakače" za zidove bešike. Studije pokazuju da redovno konzumiranje čistog soka bez šećera smanjuje rizik od infekcija za čak 30%.

Šljiva i borovnica: Saveznici varenja i mozga

Sok od suvih šljiva: Neprikosnoven je kod problema sa zatvorom. Ipak, pun je prirodnog šećera, pa se držite doze od 150 ml dnevno.

Sok od borovnice: Prava "hrana za mozak". Bogat je vitaminima C i K i manganom. Povoljno deluje na krvne sudove i koncentraciju, ali nutricionisti ovde najviše insistiraju – radije birajte cele bobice nego sok.

