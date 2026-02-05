DOKTORI KONAČNO PRESEKLI: Da li ćemo se zaista prehladi ako izađemo napolje s mokrom kosom? Evo šta je prava istina!

Koliko puta su vam mama ili baka rekle: "Ne izlazi napolje s mokrom kosom, zakačićeš upalu pluća!"? Iako se ovaj savet prenosi decenijama, nauka ima potpuno drugačiji odgovor.

Doktori ističu da je u pitanju jedan od najvećih medicinskih mitova – mokra kosa sama po sebi ne uzrokuje prehladu.

"Ne postoje dokazi niti naučna literatura koji bi ukazivali na takvu povezanost", jasan je dr Svapnil Patel iz medicinskog centra u Nju Džerziju. Ako izađete na hladnoću s mokrom kosom, brže ćete gubiti toplotu i biće vam hladnije, ali to ne znači da ćete se razboleti, piše HuffPost. Isto važi i za izlazak bez jakne – hladnoća vam može biti neprijatna, ali vas neće zaraziti.

Šta hladnoća zapravo radi našem telu?

Ako vam nos procuri čim izađete na mraz, bilo da vam je kosa mokra ili suva, razlog je fizika, a ne virus. Niske temperature uzrokuju vazokonstrikciju, odnosno skupljanje krvnih sudova.

Zanimljivo je da hladnoća može samo da "požuri" simptome. Ako ste već zaraženi virusom, a simptomi se još nisu pojavili, hladan vazduh može uticati na krvne sudove tako da se simptomi jave ranije ili budu uočljiviji. Dakle, hladnoća je samo "okidač", ali ne i uzrok infekcije.

Kako se zapravo razboljevamo?

Prehlada se ne dobija od vetra ili mokre glave, već isključivo kontaktom sa virusom. To se dešava na dva načina:

Bliski kontakt: Kada neko u vašoj blizini kine ili kašlje.

Površine: Dodirnete kvaku, telefon ili sto na koji su pale kapljice virusa, a zatim neopranim rukama dotaknete oči, nos ili usta.

Najbolja zaštita (saveti lekara):

Da biste ostali zdravi, doktori savetuju proverene metode, a ne sušenje kose fenom pre svakog otvaranja prozora:

Pranje ruku: Sapuna i voda su vaši najbolji prijatelji protiv prehlade, gripa i virusa.

Maska: Nosite je u zatvorenim prostorima ako ste u blizini bolesnih osoba.

San i ishrana: Kvalitetan san i balansirana hrana drže imunitet u top formi.

Fizička aktivnost: Redovno vežbanje priprema telo za borbu protiv virusa.

Izbegavajte cigarete: Pušenje vas čini znatno podložnijim respiratornim infekcijama.

Zaključak: Slobodno osušite kosu da vam ne bi bilo hladno, ali prestanite da krivite vlažne pramenove za svaku kijavicu – krivac je ipak virus, a ne vaša kosa!

Autor: Dalibor Stankov