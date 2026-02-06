VELIKA ZABLUDA SA INSTAGRAMA: Da li ispijanje maslinovog ulja natašte zaista ima smisla?

Društvene mreže su preplavljene snimcima influensera i slavnih ličnosti koji svako jutro započinju čašicom ekstra devičanskog maslinovog ulja.

Tvrde da im je to "promenilo život", popravilo ten i rešilo probavu. Međutim, ako pitate struku, istina je daleko manje glamurozna.

Zašto je to zapravo zabluda?

Nutricionisti su jasni: pijenje ulja na prazan stomak ne donosi nikakvu dodatnu korist u odnosu na to kada ga pojedete u salati. Telo ga prerađuje na isti način. Štaviše, ispijanjem ulja "na eks" propuštate njegovu najvažniju ulogu – ono služi da pomogne telu da upije vitamine (A, D, E i K) iz ostale hrane koju unosite. Bez obroka, taj potencijal ostaje neiskorišćen.

Kalorije bez osećaja sitosti Još jedna zamka je energetska vrednost. Samo jedna kašika maslinovog ulja ima oko 120 kalorija. Ako ga pijete pored redovnih obroka, unosite ozbiljan višak kalorija koji vas uopšte ne drži sitim.

Šta je prava preporuka?

Umesto da se mučite ispijanjem čistog ulja, držite se tradicije koja je vekovima održala ljude na Mediteranu:

Prelijte njime svežu salatu ili bareno povrće.

Dodajte ga u pasulj, sočivo ili preko integralnog hleba.

Maslinovo ulje je superhrana, ali nije čarobni napitak. Rezultati dolaze iz dugoročne zdrave ishrane, a ne iz jutarnjeg rituala koji više liči na kaznu nego na zdravlje.

Autor: Dalibor Stankov