DA LI VAŠA JUTARNJA KAFA UNIŠTAVA VAŠ ŠARM? Trikovi koji čuvaju belinu zuba, a nemaju veze sa pranjem

Za mnoge od nas dan ne počinje pre prve šoljice kafe, a druženje nije kompletno bez čaše crnog vina ili šolje čaja. Međutim, ovi mali životni užici ostavljaju trag koji niko ne želi – tamne mrlje i žućkastu prebojenost zuba.

Zašto kafa i vino "boje" osmeh?

Glavni krivci su tanini i hromogeni. To su jedinjenja koja se lako lepe za zubnu gleđ, naročito ako je ona porozna. Ako ste se ikada zapitali zašto vam zubi izgledaju tamnije nakon par godina redovnog ispijanja espresa, odgovor leži u mikroskopskim udubljenjima na vašim zubima u kojima se ovi pigmenti talože.

Pored kafe i vina, na listi "neprijatelja" beline nalaze se i:

Bobičasto voće (borovnice i kupine su šampioni u bojenju gleđi).

Kurkuma i intenzivni začini (kari može ostaviti žućkast trag koji se teško skida).

Gazirana pića (kiselina nagriza gleđ, čineći je podložnijom mrljama).

Kako uživati u hrani, a sačuvati belinu?

Ne morate se odreći kofeina da biste imali blistav osmeh. Postoji nekoliko jednostavnih lifestyle trikova:

Pijte vodu uz kafu: Svaki gutljaj kafe "isperite" gutljajem vode kako bi se pigmenti manje zadržavali na zubima.

Koristite slamčicu: Možda zvuči neobično, ali ispijanje hladne kafe ili sokova na slamčicu smanjuje kontakt tečnosti sa prednjim zubima.

Sir je vaš saveznik: Konzumacija sira nakon vina neutrališe kiseline i stvara zaštitni sloj na gleđi.

Kada kućni trikovi više ne pomažu?

Iako pranje zuba odmah nakon kafe deluje kao logično rešenje, stomatolozi upozoravaju da to zapravo može oštetiti gleđ dok je ona još meka od kiselina. Pravi, dugoročni rezultati i uklanjanje dubokih mrlja mogući su samo uz profesionalnu pomoć.

Bilo da je u pitanju ultrazvučno uklanjanje naslaga, Air-flow metoda (poliranje peskiranjem) ili lasersko izbeljivanje, moderna tehnologija omogućava da povratite prirodni sjaj bez rizika po zdravlje zuba. Ukoliko primetite da vaši zubi gube trku sa kofeinom, svaka vrhunska stomatološka ordinacija u Beogradu ponudiće vam personalizovan tretman koji će vašem osmehu vratiti "vibe" mladosti i svežine.

Na kraju dana, tajna nije u odricanju, već u pametnoj nezi i redovnim posetama stručnjacima koji znaju kako da vaš hedonizam ne ostavi trag na vašem licu.

Autor: Dalibor Stankov