Ruska naučnica PROUČAVALA MOZAK LJUDI NA SAMRTI i ono što je otkrila je ŠOK: Ovde su. Trojica stoje iza tebe i POSMATRAJU

Kada je ruska neurohirurškinja Natalija Behtereva počela da proučava pacijente koji su preživeli kliničku smrt, nije ni slutila da će njena naučna misija prerasti u jedno od najzagonetnijih istraživanja o ljudskoj svesti. Ono što je u početku izgledalo kao halucinacija postalo je niz dokaza koji su doveli u pitanje sve što znamo o životu i smrti.

Ruska neurološkinja je u svojim beleškama priznala: "Ono što sam videla dok sam proučavala mozak umirućih ljudi protivreči svemu u šta smo verovali. Smrt nije ponovni susret sa voljenima. To je ponovni susret sa onima koji su uvek bili tu, ali su ostali nevidljivi."

Tokom praćenja moždane aktivnosti kod umirućih pacijenata, uređaji su zabeležili čudne, do tada nepoznate impulse, tvdi Bahtereva.

Električni talasi javljali su se upravo u trenutku kada bi srce prestalo da kuca. Kao da mozak na kratko "uhvati" signal iz drugog sveta.



Zatim su usledila svedočenja, ljudi su pričali o susretima sa nepoznatim bićima, ne sa voljenima, već sa "onima koji su oduvek bili tu".

"Našao sam se u prostoru bez svetlosti i bez tame. Tamo su bila bića bez lica, ali su znala sve o meni, svaku misao, svaku odluku", ispričao je jedan od pacijenata.

Medicinska sestra koja je preživela nesreću potvrdila je gotovo istu sliku: "Nisu govorili, ali sam čula njihove misli. Pokazali su mi ceo moj život i ono što tek dolazi."

Nevidljivi posmatrači

Ova bića, kako je verovala, nisu prisutna samo u času smrti već nas prate kroz ceo život. Ona posmatraju, pamte i beleže sve: svaku emociju, svaku pomisao, svaki izbor.

"Zamislite da vas nevidljivi svedoci prate od prvog do poslednjeg daha, a da ih tek tada ugledate prvi put", rekla je.

Behtereva ih je nazvala čuvarima sećanja ili arhivarima sudbine. Oni nisu sudije ni kaznitelji, već tihi beležnici ljudskog iskustva.

Jedan pacijent ih je opisao ovako: „Podsetili su me na događaj iz detinjstva kada sam pomogao ranjenom mačetu. Rekli su da je taj trenutak promenio moj život. Nisam ga se ni sećao.“

Druga svedočanstva govore da čuvari ne pokazuju samo prošlost, već i budućnost i to u više mogućih verzija.

"Videla sam tri života, svoj i dva koja su mogla biti. To je bila lekcija o moći izbora", ispričala je učiteljica iz Sankt Peterburga.

Zašto je ćutala

Behtereva je dugo oklevala da javno govori o svojim otkrićima.

"Ako ljudi saznaju da je svaki njihov postupak zabeležen, to bi moglo izazvati paniku ili duhovno buđenje. Nisam bila sigurna da smo spremni za to", priznala je.

Ipak, mnogi koji su preživeli kliničku smrt promenili su svoj život iz korena. Jedan biznismen je napustio posao i otvorio azil za životinje, rekavši: "Pokazali su mi da prava vrednost nije u novcu, već u dobru koje ostavljaš iza sebe."

Još neverovatnije otkriće bilo je da kontakt sa čuvarima može postojati i tokom života u stanju duboke molitve, meditacije ili ekstaze.

Tokom eksperimenta sa monahinjom, instrumenti su registrovali neobične talase baš u trenutku kada je rekla: "Ovde su. Trojica stoje iza tebe i posmatraju."

Tada je Behtereva postavila hipotezu da čuvari nisu "bića" u klasičnom smislu, već manifestacije nevidljivog informacionog polja Zemlje, svojevrsnog "univerzalnog pamćenja" u kojem je zabeleženo sve što postoji.

Dečje priče sa ivice života

Najdirljivija svedočanstva stizala su od dece. Njihova iskustva bila su čista, bez straha i predrasuda.

Sedmogodišnja devojčica koja se skoro udavila u reci ispričala je: "Došle su tri vile. Jedna mi je pokazala kako ću učiti, druga kako ću pomagati mami, a treća mi je rekla da se vratim jer tata plače."

Za odrasle, to bi bili entiteti ili čuvari. Za dete vile. I upravo u toj jednostavnosti, smatrala je Behtereva, leži istina.

"Dečja svest je još čista, pa lakše prihvata kontakt sa drugim oblicima razuma", napisala je.

Kada se sudbina menja

Nakon susreta sa čuvarima, mnogi su primećivali čudne podudarnosti, kao da ih nešto nevidljivo usmerava.

„Nakon kliničke smrti sve se preokrenulo, upoznao sam prave ljude, pronašao partnere i ostvario ono o čemu sam sanjao. Kao da je neko nevidljivo pomerao konce“, rekao je jedan inženjer.

Behtereva je taj fenomen nazvala "sinhronicitetom", blagom korekcijom sudbine, a ne direktnom intervencijom, prenose ruski mediji.

Kada je Behtereva iznela svoja otkrića, mnoge kolege su ih odbacile kao fantaziju. Ipak, Bahterova je za mnoge svoje radove dobila i velika naučna priznanja.

Autor: S.M.