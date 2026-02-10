Pila je jabukovo sirće godinu dana svakog jutra: Iskrena ispovest o rezultatima i jedna važna opomena

Svi smo čuli da je jabukovo sirće "eliksir zdravlja", ali koliko nas je zapravo spremno da ga uvrsti u svakodnevnu rutinu?

Hana Kout, bjuti urednica britanskog Vogue-a, odlučila je da sprovede jednogodišnji eksperiment na sebi. Uz podršku nutricionistkinje Simon Lobšer, otkrila je da li ovo narodno blago zaista „čini čuda“ ili je u pitanju samo još jedan prolazni trend.

Više od običnog začina: Šta kaže nauka?

Jabukovo sirće nije samo tečnost kiselog ukusa. To je moćan alat nastao fermentacijom jabuka, koji zahvaljujući "majčinom sirćetu" (mutni talog u boci) obiluje probioticima.

Nutricionisti ističu da redovna konzumacija pomaže u:

Regulaciji šećera u krvi (posebno važno nakon obroka bogatih ugljenim hidratima).

Smanjenju nadimanja i poboljšanju varenja.

Kontroli apetita, čime se smanjuje potreba za grickalicama između obroka.

Jačanju imuniteta i čišćenju kože.

Iskustvo iz prve ruke: "Osećam se lakše i energičnije"

Hana priznaje da jabukovo sirće nije magični štapić koji briše loše navike, ali su rezultati nakon godinu dana neosporni.

„Ogladnim tek u vreme ručka ili večere, a osećaj nadutosti je skoro potpuno nestao. Moj probavni sistem radi besprekorno, a nivo energije mi je stabilniji tokom dana“, navodi urednica Vogue-a.

Oprez: Nemojte napraviti kobnu grešku za zube!

Iako su benefiti brojni, nutricionistkinja Simon Lobšer upozorava na jednu veliku zamku: eroziju zubne gleđi. Zbog visoke kiselosti, sirće se nikada ne sme piti čisto.

Pravilno doziranje: Pomešajte 1 do 2 kašike sirćeta u 15 do 30 ml vode. Ovaj "shot" zdravlja najbolje je popiti ujutru ili pre obroka.

Kako odabrati pravo sirće?

Nije svaka flaša sa police ista. Ako želite prave rezultate, pratite ove smernice:

Tražite organsko: Birajte nefiltrirano i nerafinisano sirće.

"Majčino sirće": Obavezno proverite da li sadrži mutni talog koji je izvor svih korisnih bakterija.

Staklo iznad plastike: Uvek kupujte sirće u staklenoj ambalaži.

Mali trik: Da ne biste zaboravili svoju dozu, držite flašu pored aparata za kafu ili na vidnom mestu u kuhinji kao deo jutarnjeg rituala.

Autor: Dalibor Stankov