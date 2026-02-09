MOĆNA BOMBA ZA IMUNITET: Nar nije samo ukusan – naučnici istražuju može li ovo voće zaustaviti virus gripe!

Sezona je prehlada i gripe, a rešenje za jači imunitet možda se krije u voću koje je dostupno u svakoj prodavnici.

Nar, simbol zdravlja još od antičkih vremena, ponovo je u fokusu naučnika zbog svojih neverovatnih antivirusnih i antibakterijskih svojstava.

Šta kaže nauka: Spoj koji „blokira“ virus?

Istraživanja sprovedena u Iranu fokusirala su se na punikalagin, moćni spoj koji se nalazi u jestivom delu i kori nara. Laboratorijski testovi su pokazali fascinantne rezultate:

Ometanje virusa: Punikalagin ometa proces hemaglutinacije (slepljivanja crvenih krvnih zrnaca), koji je ključan za ulazak virusa gripe u ljudske ćelije.

Antivirusni efekat: U laboratorijskim uslovima, ovaj spoj je pokazao direktno delovanje protiv virusa gripe, mada naučnici napominju da su potrebna dodatna istraživanja na ljudima kako bi se potvrdili ovi efekti in vivo.

Lek iz drevnih vremena

Nar se u medicinske svrhe koristi vekovima:

Stari Egipćani su ga koristili za lečenje infekcija zbog njegovog snažnog antibakterijskog dejstva.

Ajurvedska medicina ga hiljadama godina preporučuje kod problema sa varenjem, poput dijareje.

Savremena istraživanja ukazuju na potencijalno delovanje protiv herpesa, ali i protiv opasnih bakterija koje se prenose hranom, kao što su E. coli, salmonela i listerija.

Nutritivna vrednost: Više od same zaštite od virusa

Dijetetičari naglašavaju da je nar pametan izbor tokom cele godine, ne samo zimi. Šenon Hejns, dijetetičarka iz bolnice Backus, ističe tri ključne oblasti gde nar pomaže:

Srce: Antioksidansi štite krvne sudove.

Koža: Vitamini pomažu u regeneraciji i zaštiti od spoljnih uticaja.

Probava: Visok sadržaj vlakana podržava rad creva.

Savet stručnjaka: Kako ga konzumirati?

Dijetetičari predlažu da semenke nara dodate u:

Jogurt ili smoothie za doručak.

Zobenu kašu ili salate.

Kus-kus i druga jela sa žitaricama.

Napomena o soku: Sok od nara je odličan izbor, ali budite umereni zbog prirodnog šećera koji sadrži.

Autor: Dalibor Stankov