KADA BOL NE MOŽE NA PAUZU: Žene na poslu i tihi teret bolne i obilne mestruacije!

Profesionalnost se podrazumeva, ali telo često ima drugačije planove.

U poslovnom svetu od žena se svakog dana očekuje ista stvar – fokus, efikasnost, stabilnost i kontrola. Međutim, postoje dani u mesecu kada je sve to znatno teže postići. Obilne i bolne menstruacije ne vide se spolja, ali ih žene osećaju u svakom pokretu, svakom sastanku i svakom pokušaju da ostanu pribrane dok telo traži odmor.

U takvim danima, najveći izazov nije samo fizički bol ili težina u telu, već pritisak da se simptomi sakriju. Poslovna kultura često ne ostavlja prostor za ranjivost, pa žene nauče da ćute, stisnu zube i nastave dalje, čak i kada im koncentracija opada, energija nestaje, a telo šalje jasne signale da mu je potrebna pauza.

Olakšanje često dolazi iz malih, diskretnih prilagođavanja. Topli napici, lagana hrana i redovno unošenje tečnosti mogu pomoći telu da se stabilizuje tokom dugog radnog dana. Toplota, čak i u najjednostavnijem obliku, često donosi više olakšanja nego što se očekuje. Kratki predasi, nekoliko minuta tišine ili lagano istezanje mogu smanjiti napetost i dati telu signal da nije zanemareno.

Važno je i kako žene razgovaraju same sa sobom u tim danima. Smanjivanje unutrašnjeg pritiska, realnija očekivanja i prihvatanje da tog dana ne mora sve biti savršeno, mogu značajno uticati na psihičko stanje. Profesionalnost ne znači ignorisanje sopstvenih granica, već sposobnost da se brine o sebi kako bi se dugoročno ostalo snažno i stabilno.

Tamo gde postoji mogućnost fleksibilnog radnog vremena, rada od kuće ili otvorene komunikacije, žene bi trebalo da znaju da imaju pravo da to iskoriste. Menstruacija nije slabost niti prepreka uspehu – ona je biološka realnost koju poslovni svet tek uči da prepozna.

Žena ne gubi svoju snagu zato što joj je teško. Naprotiv, snaga se vidi u tome što i u takvim danima nastavlja dalje, ali i u tome što sebi dozvoljava brigu, razumevanje i malo prostora da bude – samo ljudsko biće.

