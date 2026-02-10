ŠTA NAJVIŠE UTIČE NA STARENJE KOŽE? Izlaganje suncu nije jedini problem, evo na šta sve upozoravaju dermatolozi!

Iako izlaganje suncu skoro uvek zauzima prvo mesto kao najveći krivac za prerano starenje, svakodnevno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom (SPF) samo je deo bitke.

Postoje "tihi" krivci koji svakodnevno menjaju izgled naše kože, a dermatolozi sa prestižnih svetskih klinika otkrivaju na šta moramo obratiti pažnju.

1. Genetika i unutrašnji sat

Starenje se odvija tiho, prema genetskom planu sa kojim smo rođeni. Vremenom se ćelije manje efikasno dele, a proizvodnja kolagena prirodno opada.

"Nije dramatično niti blistavo, ali je neumoljivo", kaže dr Mona Gohara sa Medicinskog fakulteta Jejl.

2. Stres: "Tihi kradljivac baterije"

Stres stari kožu na specifičan način. Dr Gohara koristi sjajnu metaforu:

Efekat: Stres troši kožu kao što aplikacije u pozadini troše bateriju telefona.

Posledica: Hronični kortizol izaziva upale, kvari san i razgrađuje kolagen. Jednog dana se probudite i shvatite da vam koža izgleda beživotno.

Rešenje: Kratka šetnja, duboko disanje ili istezanje mogu akumulirati pozitivne efekte na nervni sistem.

3. Šećer i "kruti" kolagen

Ishrana igra ključnu ulogu u formiranju bora. Dr Džošua Zajhner upozorava na proces koji se zove glikacija.

Šta se dešava: Molekuli šećera se vezuju za kolagen i čine ga krutim.

Rezultat: Umesto da se savija, kolagen puca, što vodi do dubokih linija i opuštanja kože. Izbegavajte prerađenu hranu i skrob kako biste sačuvali elastičnost.

4. Cigarete: Prekid dovoda kiseonika

Nikotin sužava krvne sudove, čime direktno uskraćuje koži kiseonik i hranljive materije. Ovo ne samo da usporava zarastanje već dramatično menja teksturu lica, čineći ga sivim i naboranim.

Autor: Dalibor Stankov