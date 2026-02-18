Kako preživeti nagle promene vremena - I ostati zdrav i energičan!

Kad vreme zbunjuje telo, ovih par pravila prave veliku razliku.

Promenljivo vreme zna da zbuni telo: jutra hladna i oštra, popodne toplija, pa nagle promene mogu da oslabe imunitet i otvore vrata prehladi. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji čuvaju zdravlje i energiju.

Slojevito oblačenje je prvi saveznik – nekoliko tanjih slojeva bolje štiti nego jedan debeli kaput. Na taj način telo samo reguliše temperaturu i lakše se prilagođava naglim promenama. Hidratacija i raznovrsna ishrana bogata vitaminima, posebno C i D, jačaju imunitet, dok kvalitetan san daje telu snagu da se bori protiv virusa.

Ne zaboravite na higijenu i provetravanje prostora, kratko sunčanje i boravak na svežem vazduhu kad god je moguće. Održavanje ravnoteže između aktivnosti i odmora, kao i smiren, pozitivan stav, pomažu telu da ostane otporno.

U ovim danima kada vreme ne zna šta hoće - pravilna odeća, zdrava hrana, dovoljno sna i trenutci za sebe su vaša najbolja zaštita – i vaš put do energije koja traje.

Autor: S.Paunović