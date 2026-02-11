LEKARI JEDNOGLASNI: Ovo je najvažnija navika za zdravo srce – rezultati su vidljivi odmah!

Briga o zdravlju srca često uključuje jednostavne, ali dosledne navike. Kardioloz dr Tara Narula Kanđelo i dr Evelina Grejver ističu da jedna navika može doneti brze koristi za kardiovaskularni sistem – fizička aktivnost.

Prema njihovim rečima, redovno kretanje ima širok učinak na zdravlje, i upravo je vežbanje ono što preporučuju kao prvi korak.

"Znam da to svi znaju, ali mislim da se vežbanje ponekad potcenjuje i svodi samo na estetsku komponentu", rekla je Grejver za EatingWell.

Ona je pojasnila da kada vežbate, snižavate krvni pritisak.

"Kada vežbate, zaista možete lečiti dijabetes. Kada vežbate, mentalno sebi pomažete. Kada je reč o vežbanju, ono obuhvata mnoge ključne stvari o kojima uvek govorimo.", rekla je doktorka.

Dr Narula dodaje da je fizička aktivnost jako važna jer je odlična za zdravlje srca, ali i za smanjenje stresa, zdravlje kostiju, mišiće – zapravo za sve.

Nije potrebno odmah početi sa rigoroznim režimom

Grejver navodi da Američko udruženje za srce (American Heart Association) preporučuje najmanje 30 minuta umerene kardiovaskularne aktivnosti pet dana u nedelji. Posebno izdvaja intervalni trening visokog intenziteta (HIIT).

"Ono što sam videla da funkcioniše, posebno kod žena, jeste intervalni trening visokog intenziteta. Kada ga radite, zaista trenirate svoje srce da bude u mnogo boljoj formi", ističe ona.

Reč je o kratkim, intenzivnim vežbama koje se smenjuju u ciklusima i traju otprilike 20 minuta.

Narula naglašava da nije neophodno odmah započeti sa velikim planom vežbanja.

"Ljudi misle da moraju da uskoče u ogroman režim, ali i male količine vežbanja svaki dan se s vremenom saberu u ukupnu količinu koju bi trebalo da imate tokom nedelje", napominje doktorka.

Bez obzira na to da li je reč o intervalnom treningu ili svakodnevnoj šetnji, redovno kretanje je ključno za zdravlje srca.

Autor: Dalibor Stankov