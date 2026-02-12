Koliko gasova dnevno je normalno? Sve preko 14 može biti znak za uzbunu

Saznajte koliko gasova dnevno je normalno i kada miris, zvuk i učestalost postaju znak da vaša probava šalje alarm.

Da li ste danas već „pustili goluba“? Ako jeste – čestitamo, vaše telo radi svoj posao. O gasovimase retko govori naglas, ali svi ih imamo. I muškarci i žene. I mladi i stari. I oni koji jedu zdravo i oni koji ne mare za jelovnik.

Pitanje nije da li se to dešava – već koliko često. Stručnjaci kažu da je do 14 puta dnevno sasvim normalno. Sve preko toga može biti znak da vam organizam šalje poruku da nešto nije u ravnoteži.

Koliko je „normalno“? Granica između zdravlja i upozorenja

- Ljudsko telo, inače, u normalnom stanju, gasove otpušta do 14 puta dnevno. Učestalije nadimanje, podrigivanje ili prdež, ukazuju, međutim, na poremećaje sistema za varenje – kaže prof. dr Staniša Stojiljković, autor knjige „Gasovi i nadimanje – istine i zablude“.

Od zalogaja do „goluba“: Kako gas uopšte nastaje?

On kaže da gas dolazi u digestivni trakt kada progutamo vazduh ili nastaje kao posledica varenja.

- Najveći deo progutanog vazduha izađe iz stomaka preko usta, prilikom podrigivanja, a ostatak putuje tankim crevima. Jedan deo se tu apsorbuje, a preostali deo se kreće prema debelom crevu i izlazi putem zadnjeg creva u vidu prdeža – objašnjava profesor Stojiljković.

Hrana koja „radi protiv vas“: Šta najčešće izaziva nadimanje

Prema njegovim rečima, nadutost i gasove izaziva i pogrešna kombinacija hrane, a stepen tegoba zavisi od zdravstvenog statusa našeg organizma.

- Gazirana pića i slatkiši pogubni su za naš digestivni trakt i morali bismo da ih izbegavamo. Probleme zna da napravi i lukovičasto povrće, poput crnog i belog luka, jer sadrži dosta sumpornih jedinjenja i prirodnih šećera. Pasulj, bob i grašak imaju teško razgradivu celulozu, proteine i skrob i, uz luk, najčešći su krivci za nadimanje i gasove, kao i loše kombinovanje vegetarijanske ili makrobiotičke ishrane – upozorava prof. dr Stojiljković.

Kupus, mleko i zaslađivači - tihi saboteri vaših creva

Naš sagovornik navodi da i kupusnjače znaju da naprave veliki problem u našim crevima jer i one imaju dosta celuloze i sumpornih jedinjenja.

– Mlečni proizvodi zbog proteina i laktoze takođe mogu da izazovu haos u crevima, pa je i njih bolje izbegavati. Umesto njih uzmite surutku pre jela. Izbegavajte veštačke zaslađivače jer neke od njih naše telo jednostavno ne može da razgradi – savetuje prof. dr Stojiljković.

Profesor dodaje da sklonost ka stvaranju gasova pojačavaju žvakaće gume, cigarete i fizička neaktivnost.

Razgovarajte sa zdravstvenim radnikom ako vaši gasovi ili bolovi zbog gasova ne nestaju ili su dovoljno jaki da ometaju vašu sposobnost da dobro funkcionišete u svakodnevnom životu. Bolovi zbog gasova ili gasova praćeni drugim simptomima mogu ukazivati na ozbiljnija stanja.

Autor: Iva Besarabić