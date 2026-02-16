Dojenje nakon dve godine: Kada je pravo vreme da se prestane?

AKTUELNO

Iako trendovi podržavaju dojenje i do tri godine, stručnjaci objašnjavaju kada i kako dete i mama prirodno prelaze dalje.

Dojenje dugo vremena ima brojne prednosti – od imuniteta do emocionalne povezanosti. I dok neki trendovi podržavaju dojenje i do dve, pa čak tri godine, stručnjaci ističu da ne postoji jedinstveno “pravilo” kada prestati. Najvažnije je pratiti signal deteta i osećaj roditelja.

Mnogi pedijatri savetuju postepeno smanjenje dojenja nakon druge godine, kada dete već jede čvrstu hranu i razvija druge izvore utehe i sigurnosti. Tada dojenje postaje više emotivni ritual nego primarni način ishrane. Ključ je u balansiranju: prestanak ne treba da bude nagao, već prirodan prelaz, poštujući ritam i potrebu deteta za bliskošću.

Foto: Pixabay.com

Iako trendovi nude fleksibilnost, pravo vreme je zapravo individualno – kombinacija spremnosti deteta, želje roditelja i zdravog ritma svakodnevnog života.

