Kijanje: Kako jedan nagli refleks zapravo čuva vaše zdravlje

Nije samo refleks – kijanje čisti nos, štiti pluća i ponekad nas podseća koliko je telo genijalno osmišljeno.

Kijanje je jedan od najsnažnijih prirodnih refleksa koji telo ima – iako dolazi neočekivano i često izaziva smeh ili blagu frustraciju, njegova svrha je ozbiljna. Kada nos ili sinusi registruju iritantne čestice, od alergena do prašine, mozak šalje signal da se telo očisti, a rezultat je nagli, snažan udar vazduha kroz nos i usta.

Stručnjaci objašnjavaju da u tom trenutku telo radi poput mini-filtra: izbacuje potencijalno štetne mikroorganizme, prašinu ili polen pre nego što stignu do pluća. Zato kijanje, iako iritantno u javnosti, zapravo štiti zdravlje – a organizam nam zahvaljuje tim kratkim, ali moćnim eksplozijama.

Zanimljivo je da ljudi ponekad pokušavaju da zadrže kijanje ili ga utišaju – što može da stvori pritisak u sinusima ili ušima. Stručnjaci savetuju da je bolje pustiti telo da obavi svoj posao, naravno diskretno i sa maramicom, nego blokirati prirodan refleks.

Kijanje takođe ima i socijalnu dimenziju: kultura nam je ugradila ritual “Zdravlje!” ili “Na zdravlje!” koji nije slučajan. Taj trenutak podseća nas da naše telo nije samo pasivni organ, već aktivni sistem koji stalno komunicira sa okolinom i čuva nas.

Na kraju, kijanje je više od “samo nos se očistio”. To je demonstracija neverovatnog inženjeringa našeg tela, kratka pauza u danu koja nas opominje: telo zna šta radi, a mi samo treba da ga pustimo.

Autor: S.Paunović