Četiri znaka mogu ukazivati na srčani udar, a jedan skoro nikome ne bi pao na pamet

Srčani udar može biti smrtonosan ako se ne leči brzo i efikasno, stoga je ključno poznavati simptome koji mogu ukazivati na opasnost.

Posebno zabrinjava podatak da je svaki peti srčani udar "tihi", što znači da osoba nije ni svesna štete koja je nastala u organizmu.

Zato je važno prepoznati ove simptome na vreme:

1. Vrtoglavica, ošamućenost ili nesvestica

Iznenadna nestabilnost i gubitak ravnoteže mogu biti razlog za brigu, upozorava američka Fondacija za srce.

"Ako vam se vrti u glavi ili vam se magli pred očima, vaše telo vas možda upozorava na preteći srčani udar. Odmah obavestite nekoga ako osetite takve simptome", navode iz ove zdravstvene organizacije.

2. Kratak dah

Iako je nedostatak vazduha nakon fizičke aktivnosti normalna pojava, ako se javi iznenada tokom mirovanja, to može biti znak ozbiljnijeg problema."Stezanje u grudima, otežano disanje ili nedostatak vazduha, sa nelagodnošću u grudima ili bez nje, ponekad mogu biti znak upozorenja na srčani udar", ističu stručnjaci. Savetuje se da odmah potražite lekarsku pomoć ako osetite neuobičajen nedostatak vazduha.

3. Mučnina, probavne smetnje ili povraćanje

Sva tri simptoma mogu upućivati i na druga stanja, ali ako potraju, neophodno je potražiti mišljenje lekara. Iako se ovi simptomi ređe povezuju sa kardiološkim problemima, oni mogu biti znak srčanog udara opasnog po život.

4. Znojenje (Simptom koji mnogi ignorišu)

Manje poznat simptom srčanog udara je iznenadno i neobjašnjivo znojenje."Iznenadni hladan znoj koji vas oblije, bez obzira na temperaturu okoline, takođe može biti ozbiljan znak upozorenja", objasnili su iz Fondacije za srce.

„Tihi“ udar: Kada znaka nema

Odsustvo bilo kakvih simptoma možda je i najviše zabrinjavajuće, jer ljudi mogu doživeti srčani udar bez ikakvih očiglednih znakova. U takvim slučajevima, srčani udar se često otkrije tek naknadno, prilikom rutinskih pregleda.

Lekari savetuju da, ukoliko prepoznate bilo koji od ovih simptoma dok ste sami, pokušate da reagujete odmah i pozovete hitnu pomoć, jer brza reakcija spasava život.

Autor: Dalibor Stankov