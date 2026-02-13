Koji su orašasti plodovi najzdraviji? Od boljeg pamćenja do zaštite srca – evo šta treba da jedete

Orašasti plodovi su poznati po brojnim zdravstvenim dobrobitima, a njihova redovna konzumacija povezuje se sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti i prerane smrti.

Bogat su izvor nezasićenih masnoća, vlakana, biljnih proteina, mikronutrijenata i antioksidanata. Istraživanja pokazuju da njihov unos može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, kao i sniziti nivo "lošeg" holesterola i triglicerida.

Iako se zbog visoke energetske vrednosti često misli da goje, umerena konzumacija zapravo povećava osećaj sitosti i pomaže u održavanju zdrave telesne težine. Ipak, nisu svi plodovi isti.

Pekan orasi: Čuvari krvnih sudova

Nedavno istraživanje Tehnološkog instituta Ilinois pokazalo je da pekan orasi povoljno deluju na ključne pokazatelje zdravlja srca. Sadrže visoke nivoe polifenola, vrste antioksidanata koji smanjuju oksidaciju masti u krvi i jačaju odbrambeni mehanizam organizma.

Orasi: Hrana za mozak i srce

Orasi su jedini orašasti plod za koji je američka FDA odobrila tvrdnju da smanjuju rizik od srčanih bolesti. Njihova tajna je u visokom udelu alfa-linolenske kiseline (ALA), biljne omega-3 masne kiseline.

Holesterol: Dnevni unos veći od 30 grama dokazano snižava "loš" holesterol.

Pamćenje: Redovno konzumiranje oraha povezano je sa boljim rezultatima na testovima memorije i bržom obradom informacija.

Bademi: Vlakna i vitamin E

Bademi nude najviše vlakana među orašastim plodovima, što je ključno za zdrav rad creva i stabilan nivo šećera u krvi. Bogati su vitaminom E, moćnim antioksidantom koji štiti ćelije od oštećenja. Najbolji rezultati postižu se dnevnim unosom od 42 do 50 grama.

Pistaći: Idealni za mišiće i krvnu sliku

Pistaći imaju visok udeo proteina u odnosu na kalorijsku vrednost. Odličan su izvor vitamina B grupe i folata, važnih za obnovu DNK i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Takođe sadrže valin, aminokiselinu koja podržava oporavak i rast mišića.

Brazilski orah: Oprezno sa doziranjem

Brazilski orah je najbogatiji prirodni izvor selena, minerala koji telo ne može samo da proizvede. Selen je ključan za imunitet, ali u visokim količinama može biti toksičan.

Važna napomena: Zbog visokog sadržaja selena, preporučuje se ograničenje unosa na samo jedan do dva oraha dnevno.

Autor: Dalibor Stankov