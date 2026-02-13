NARODNI LEK KOJI ČINI ČUDA: Stavila list kupusa na stopala i za sat vremena rešila problem koji muči mnoge od nas!

Problem otečenih nogu može se efikasno rešiti uz pomoć prirode. Ako vas muči otok, rešenje se krije u vašoj kuhinji – jedna jeftina namirnica čini čuda u rekordnom roku.

Priroda uvek nudi rešenje za tegobe izazvane dugim stajanjem ili sedenjem tokom dana. Ovi faktori najčešće izazivaju neprijatne otoke na nogama, ali postoji proveren način da ih otklonite.

Stavite list kupusa na otečeno mesto i otok će nestati.

Mnogi ljudi, a žene posebno, pate od ovog problema i sve češće se okreću narodnoj medicini. Iskustvo jedne žene koja je podelila ovaj recept izazvalo je oduševljenje kod svih koji se suočavaju sa istim mukama.

Kupus je poznata povrtna biljka koja ublažava upale. Poznato je da ga za natečene i upaljene grudi koriste čak i dojilje.

Kako pravilno pripremiti oblogu?

Postupak je jednostavan, ali zahteva nekoliko ključnih koraka kako bi biljka pustila svoje lekovite sokove.

Nekoliko listova dobro izlupajte tučkom za meso da puste sok, a onda ih lagano umotajte u čistu krpu i stavite u zamrzivač na pola sata.

Važno je naglasiti da list kupusa ne bi smeo da se zamrzne, već samo dobro rashladi kako biste od njega mogli da napravite efikasne obloge.

Listovima obložite problematična mesta, čvrsto ih obmotajte tkaninom i ostavite da stoje sat vremena.

Nakon ove metode, otoci sa nogu će se povući. Ipak, neophodno je voditi računa o stanju kože pre primene ovog tretmana.

Budite oprezni, ako na koži imate otvorene rane, nemojte primenjivati ove obloge. Ako imate osetljivu kožu, slobodno pre nego što stavite oblogu namažite kremu ili losion.

Za one koji nemaju vremena da čekaju hlađenje listova svakoga dana nakon posla, postoji i praktičniji način pripreme.

Slobodno ih pripremite veče ranije i ostavite u frižideru kako bi vam bili spremni za upotrebu odmah po povratku kući.

Autor: Dalibor Stankov