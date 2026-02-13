MOĆNA NAMIRNICA KOJA PREPORAĐA PUŠAČE: Čisti krvne sudove, čuva srce i ublažava štetu od duvana!

Ovo povrće, koje svako od nas ima u kuhinji, pravi je eliksir zdravlja. Bogat vitaminima i mineralima, paradajz blagotvorno utiče na srce i krvotok, a posebno je značajan za one koji ne mogu da se odreknu cigareta.

Paradajz je izuzetno korisna namirnica koju mnogi ne jedu dovoljno često, iako je prepun ključnih sastojaka za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi.

Posebno je značajan za pušače, jer može pomoći u smanjenju štete izazvane konzumiranjem duvana.

Kuvani paradajz – još zdraviji izbor

Iako ga često jedemo sirovog u salatama, termička obrada zapravo oslobađa njegove najjače adute. Kuvanjem se nivo snažnog antioksidansa drastično povećava.

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, što ga čini još korisnijim u poređenju sa sirovim plodom.

Osim za srce, ova namirnica je pravi saveznik za lepotu i vitalnost. Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C, pomaže u održavanju sjaja i zdravlja kože, dok kombinacija vitamina A, gvožđa i kalijuma čuva nerve.

Prisustvo vitamina K doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi, dok kumarinska i hlorogenska kiselina mogu ublažiti štetne efekte konzumiranja cigareta.

Saveznik u mršavljenju i večita dilema

Za one koji vode računa o liniji, ovo je idealna hrana jer sadrži minimalno kalorija, a pruža dug osećaj sitosti.

Paradajz je odličan izbor za one koji žele da smršaju jer sadrži puno vlakana, što olakšava gubitak masnih naslaga.

Zanimljivo je i pitanje koje decenijama prati ovu biljku – da li je u pitanju voće ili povrće? Iako ga u kuhinji koristimo kao povrće, nauka kaže drugačije.

Iako se paradajz često smatra povrćem zbog svog načina uzgoja, tehnički gledano, on je voće. Evropljani su prvi počeli da ga posmatraju kao voće, ali u svakodnevnoj upotrebi ostaje nezaobilazan deo povrtnih jela.

Da biste iskoristili sve njegove blagodeti, nutricionisti preporučuju da ga uključite u svakodnevnu ishranu, bilo da je svež ili u vidu kuvanog soka.

Autor: Dalibor Stankov