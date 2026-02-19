OPSESIJA SAVRŠENIM SNOM: MLADI OPTIMIZUJU SVAKI MINUT ODMORA

Od magnezijuma i lepljenja usta do praćenja sna pomoću pametnih uređaja – nova generacija želi da iz sna izvuče maksimum.

San više nije samo odmor, već projekat. Sve više mladih pažljivo planira vreme odlaska na spavanje, meri dubinu sna i prati broj buđenja tokom noći. Cilj nije samo da se naspavaju, već da optimizuju svaku fazu odmora.

Jedan od najčešćih dodataka ishrani koji se koristi jeste magnezijum, mineral poznat po tome što opušta mišiće i doprinosi smanjenju napetosti. Uz njega se pije i čaj od kamilice, gasi se plavo svetlo sat vremena pre spavanja, a telefoni prelaze u noćni režim rada.

Posebnu pažnju izaziva takozvano lepljenje usta – praksa u kojoj se tokom noći koristi blaga traka kako bi se podstaklo disanje na nos. Pristalice tvrde da tako poboljšavaju kvalitet sna, dok stručnjaci upozoravaju da ovakve metode treba primenjivati oprezno i uz savet lekara.

Tu je i takozvani beli šum – jednoličan zvuk koji prikriva spoljašnje smetnje i pomaže mozgu da se opusti. Zvuk kiše, vetra ili ventilatora postao je noćna pozadina mnogih spavaćih soba. Najzad, pametne narukvice i satovi mere puls, pokrete i trajanje dubokog sna. Svako jutro donosi izveštaj: koliko smo spavali, koliko puta smo se probudili i kakav nam je bio oporavak. Ipak, stručnjaci podsećaju da prevelika usmerenost na brojke može izazvati suprotan efekat – brigu oko toga da li spavamo dovoljno dobro.

Briga o snu je zdrava navika, ali san ne sme postati još jedna obaveza. Najkvalitetniji odmor često dolazi onda kada ugasimo i uređaje i brige. Jer san nije takmičenje – već prirodna potreba tela da se obnovi.

Autor: S.Paunović