30 BILJAKA NEDELJNO: PRAVILO KOJE MENJA TANJIR I ZDRAVLJE

Novi pristup ishrani ne broji kalorije, već raznovrsnost – cilj je pojesti trideset različitih biljnih namirnica u samo sedam dana.

Zaboravite stroge dijete i gladovanje. Novi trend u ishrani zasniva se na jednostavnom pravilu: tokom nedelje uneti trideset različitih biljnih namirnica. Ne trideset porcija iste salate, već trideset različitih vrsta – od povrća i voća, do mahunarki, orašastih plodova, semenki i začina.

Ova metoda potekla je iz savremenih istraživanja o zdravlju crevne flore. Naučnici su utvrdili da veća raznovrsnost biljnih vlakana podstiče bogatiju i otporniju crevnu mikrofloru, što se povezuje sa jačim imunitetom, boljim varenjem i stabilnijim raspoloženjem.

Dobra vest je da se brojka od trideset lakše dostiže nego što deluje. Jedna činija ovsene kaše sa jabukom, orasima i semenkama već sadrži nekoliko biljnih vrsta. Varivo od sočiva sa šargarepom, crnim lukom i začinima dodatno povećava raznovrsnost. Računaju se i peršun, bosiljak, pa čak i beli luk.

Ono što ovu metodu čini privlačnom jeste to što ne zabranjuje – već dodaje. Umesto odricanja, podstiče se širenje izbora i bogatiji tanjir.

Pravilo od trideset biljaka nedeljno podseća nas na jednostavnu istinu: zdravlje se gradi raznovrsnošću, a ne restrikcijom. Što je tanjir šareniji, to su koristi za organizam veće – a uživanje u hrani ostaje na prvom mestu.

Autor: S.Paunović