Gorušica pod kontrolom: Koja hrana pogoršava simptome, a šta pomaže želucu

Iako se gorušica često doživljava kao neugodan znak stresa ili prejedanja, prava uloga hrane je ključna – neki obroci pogoršavaju problem, dok drugi mogu umiriti želudac.

Gorušica nastaje kada se kiselina iz želuca vraća u jednjak, izazivajući peckanje i nelagodnost. Određena hrana i pića pojačavaju ovaj problem jer opuštaju donji ezofagealni sfinkter ili stimulišu veće lučenje kiseline. Masna i pržena jela, jako začinjena hrana, čokolada, kafa, alkohol i gazirani napici spadaju u najčešće okidače. Isto važi i za citrusno voće ili paradajz u većim količinama kod osetljivih osoba.

S druge strane, postoje namirnice koje mogu pomoći da se simptomi ublaže. Integralne žitarice, ovsena kaša, banana, jabuka i nemasno meso ili riba obično ne iritiraju želudac. Povrće poput tikvica, brokolija i šargarepe može pružiti osećaj olakšanja, dok mlečni proizvodi sa manjim sadržajem masti – jogurt ili kefir – mogu blago neutralisati kiselinu.

Važna je i tehnika obroka: manji, češći obroci, sporo žvakanje i izbegavanje jela neposredno pre spavanja mogu značajno smanjiti epizode gorušice. Takođe, držanje gornjeg dela tela uzdignutim tokom spavanja pomaže da se kiselina ne vraća u jednjak.

Na kraju, treba naglasiti da gorušica nije samo neprijatnost – ukoliko je učestala, može biti znak ozbiljnijih problema sa želucem ili jednjaku. Uz pravilnu ishranu i jednostavne prilagodbe životnog stila, simptomi se mogu ublažiti, ali dugoročno zdravlje zahteva pažnju i eventualnu konsultaciju sa lekarom.

Autor: S.Paunović