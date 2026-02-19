Avokado za doručak, ručak ili večeru: Kada ima najviše koristi?

Avokado je hranljiva i zasitna voćka, bogata vlaknima i mastima koje su dobre za srce, pa je čest dodatak raznim jelovnicima. Ako ga jedete uz obrok, može pojačati osećaj sitosti i smanjiti potrebu za grickanjem.

Stručnjaci uglavnom kažu da nema jednog "idealnog" vremena za konzumaciju avokada, ali neka istraživanja sugerišu da vam taj odabir može pomoći ako ciljate nešto konkretno – na primer dužu sitost, stabilniji šećer u krvi ili bolji lipidni profil.

Avokado ujutru za duži osećaj sitosti

Studija iz 2019. pokazala je da zamena dela ugljenih hidrata u doručku avokadom može povećati sitost i produžiti osećaj punoće. Ispostavilo se i da su osobe koje su jele avokado za doručak imale viši nivo peptida YY (PYY), hormona povezanog sa sitošću. Istraživači su primetili i bolji protok krvi, kao i bolju regulaciju šećera u krvi nakon takvog doručka, u odnosu na obrok bez avokada.

Avokado za ručak protiv popodnevnog grickanja

Drugo istraživanje pokazalo je da konzumacija avokada za ručak može pomoći osobama sa viškom kilograma da se nakon obroka osećaju zadovoljnije. Zbog toga su ređe posezali za grickalicama i do pet sati kasnije. Učesnici su takođe imali stabilniji nivo šećera u krvi nakon ručka. Zato avokado u sendviču, supi ili salati može biti dobar trik ako vas između obroka često "uhvati" želja za grickanjem.

Avokado uveče za bolji metabolizam i san

Studija iz 2025. pokazala je da su osobe koje su uveče jele avokado kao kasnu užinu imale nešto niže trigliceride pre doručka u poređenju sa onima koji su grickali nešto drugo. Tri sata nakon doručka, trigliceridi su im bili još niži. Ovi nalazi idu u prilog tzv. "efektu drugog obroka" – ideji da ono što pojedete ranije može uticati na to kako telo reaguje na sledeći obrok.

Učesnici su jeli avokado između 20 i 21 sat, a zatim nisu jeli 12 sati do doručka. Postoje i naznake da avokado uveče može pomoći snu – druga studija iz 2025. pokazala je da je svakodnevno konzumiranje jednog avokada kroz šest meseci bilo povezano sa dužim i kvalitetnijim snom.

Hranljive vrednosti avokada

Avokado je među najzasitnijim voćem. Jedan avokado od oko 200 grama ima:

322 kalorije

4 grama proteina

29,5 grama masti (od čega većinu čine zdrave nezasićene masti)

17,1 gram ugljenih hidrata

13,5 grama vlakana (oko 48% preporučenog dnevnog unosa)

Bogat je i vitaminima i mineralima: osigurava oko 35% dnevnih potreba za vitaminom K, 28% za vitaminom E, 22% za vitaminom C i 20% za kalijumom.

Autor: Dalibor Stankov