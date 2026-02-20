LEK NE POSTOJI, A PRVE SIMPTOME SVAKO ZANEMARI: Šta je amiotrofična lateralna skleroza koja je odnela život SLAVNOG GLUMCA?!

Američki glumac Erik Dejn, najpoznatiji po ulozi doktora Marka Sloana u hit seriji Uvod u anatomiju i kao Kal Džejkobs u popularnoj seriji Euforija, preminuo je juče (19. februara) u 53. godini života nakon duge i teške borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Ovu informaciju potvrdila je njegova porodica u saopštenju, mada je njegovo zdravstveno stanje bilo poznato javnosti još od aprila 2025. godine, kada je glumac prvi put objavio dijagnozu.

Amiotrofična lateralna skleroza je ozbiljna, progresivna neurodegenerativna bolest nervnog sistemakoja pogađa motorne neurone - nerve koje mozak i kičmena moždina koriste za kontrolu voljnih mišića. Kada ti nervni signali prestanu da stižu do mišića, oni postaju sve slabiji i postepeno atrofiraju, što dovodi do gubitka kontrole nad pokretima, govorom, gutanjem i disanjem.

I Stiven Hoking je bolovao od ALS

Od amiotrofične lateralne skleroze bolovao je i čuveni britanski fizičar Stiven Hoking. Dijagnoza mu je postavljena u 21. godini, a lekari su mu tada davali samo nekoliko godina života. Ipak, živeo je više od pet decenija sa bolešću i postao jedan od najuticajnijih naučnika modernog doba.

Njegov slučaj smatra se atipičnim, jer je kod njega ALS napredovao znatno sporije nego kod većine obolelih. Preminuo je 2018. godine u 76. godini.

ALS se često naziva i Lou Gehrigova bolest, po poznatom američkom sportisti kojem je dijagnostikovana upravo ova bolest i koja je uticala na njegovu sposobnost kretanja i disanja.

Kako se bolest razvija i simptomi

U ranim fazama ALS-a bolest se najčešće ispoljava blagom slabošću u jednoj ruci ili nozi, nespretnošću, grčevima ili promenama u govoru. Kako napreduje, zahvata sve veći broj mišića, oni se smanjuju i gube snagu, pa obolelima postaje sve teže da održavaju stabilnost tela, jasno izgovaraju reči, bezbedno gutaju hranu i samostalno dišu, jer motorni neuroni postepeno odumiru.

ALS ne utiče na inteligenciju, vid ili osećanja - bolest je specifična za motorne funkcije, što znači da oboleli ostaju mentalno jasni dok telo slabi.

Uzroci i lečenje

Tačan uzrok ALS-a i dalje je nepoznat, ali naučnici smatraju da u njegovom razvoju učestvuju i genetski faktori i faktori sredine. Većina obolelih nema porodičnu istoriju bolesti, dok se u oko pet do 10 odsto slučajeva ALS javlja u okviru iste porodice.

Za ALS i dalje ne postoji lek koji dovodi do izlečenja, ali postoje terapijske opcije koje mogu da uspore napredovanje bolesti, ublaže pojedine simptome, očuvaju funkciju mišića tokom dužeg perioda i doprinesu boljem kvalitetu života obolelih.

Prognoza

ALS je bolest sa fatalnim ishodom, jer se motorni neuroni ne regenerišu, a funkcija mišića se vremenom sve više gubi. Prosečno preživljavanje nakon početka simptoma je nekoliko godina, iako postoje izuzeci. Pojedini pacijenti, naime, žive duže, uz specifične oblike i intenzivnu podršku.

Autor: Iva Besarabić