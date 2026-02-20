IZNENAĐUJUĆA PREPORUKA STRUČNJAKA: Kardiolog tvrdi da je ova namirnica ODLIČNA za zdravlje srca!

Kada je reč o zdravlju srca, najčešće se spominju lisnato povrće, orašasti plodovi i mahunarke. Međutim, kardiolog dr Evelina Grejver istakla je jedno neočekivano iznenađenje – crnu čokoladu kao namirnicu koja može imati povoljan učinak na kardiovaskularni sistem.

Na pitanje postoji li neka namirnica koja može da nas iznenadi svojim pozitivnim dejstvom na srce, odgovor doktorke Grejver bio je jasan: „Crna čokolada“.

Fenomenalni antioksidativni efekti

Glavni razlog za ovu preporuku su flavonoidi. Kako je doktorka istakla za EatingWell, crna čokolada je bogata ovim antioksidansima koje i Američko udruženje za srce navodi kao izuzetno korisne za zdravlje srca, ali i mozga.

Čuva srce, ali i pamćenje

Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija crne čokolade može doneti brojne prednosti:

Smanjenje rizika od hipertenzije: Rizik od visokog krvnog pritiska može se smanjiti za čak 27 odsto.

Bolja cirkulacija u mozgu: Flavonoidi podstiču protok krvi, što studije povezuju sa boljim pamćenjem i koncentracijom.

Bogatstvo mineralima: Crna čokolada sadrži čak 33 odsto preporučene dnevne vrednosti gvožđa.

Prevencija dijabetesa: Neka istraživanja sugerišu da može pomoći u smanjenju rizika od ove bolesti.

Kako je najbolje konzumirati?

Dr Grejver preporučuje da se crna čokolada jede samostalno ili u kombinaciji sa voćem kako bi se izvukao maksimum.

„Ako crnu čokoladu kombinujete sa bobičastim voćem, poput jagoda ili borovnica, dodatno pojačavate njen antioksidativni učinak“, napominje doktorka.

Umerenost je ključna

Iako su vesti o čokoladi sjajne, lekari upozoravaju da to ne znači neograničeno uživanje u slatkišima. Da bi se osetili ovi zdravstveni benefiti, ključno je birati čokoladu sa visokim procentom kakaa i konzumirati je u umerenim količinama.

Autor: Dalibor Stankov