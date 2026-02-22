KAKO UBLAŽITI SIMPTOME PROLEĆNIH ALERGIJA? Spasite se od kijanja, svraba i suzenja očiju uz ove jednostavne trikove

S dolaskom proleća za milione ljudi počinje i neprijatno razdoblje sezonskih alergija. Sa toplijim danima raste koncentracija polena u vazduhu, a kod alergičara to može izazvati svrab i suzenje očiju, curenje nosa, kijanje i otežano disanje.

Ako vam proleće teško pada zbog ovih tegoba, postoji nekoliko načina da ublažite simptome. Optičarka Tina Patel podelila je ključne savete kako da smanjite rizik od alergijskih reakcija.

1. Držite prozore zatvorenim

Iako je sa prvim sunčanim danima primamljivo širom otvoriti prozore, na taj način u kuću lako puštate i polen. Patel savetuje da prozore ne otvarate čim otopli, posebno u delovima dana kada je koncentracija polena u vazduhu najviša.

„Otvaranjem prozora polen lakše ulazi u stan, što može pojačati iritaciju i suzenje očiju. Kada jednom uđe, teško ga je u potpunosti ukloniti“, objašnjava ona.

Dodatni savet: Redovno usisavajte i prebrišite površine vlažnom krpom kako biste lakše sakupili i uklonili čestice polena koje su se već uvukle u dom.

2. Pazite koje cveće unosite u kuću

Ljudima koji su alergični na polen preporučuje se da izbegavaju držanje svežeg cveća u domu, ili da barem pažljivo biraju vrste.

Vrste koje treba izbegavati: Cveće sa mnogo polena koje se lako širi vazduhom.

Bezbednije opcije: Ako ne želite da odustanete od cveća, birajte vrste koje obično manje smetaju alergičarima, kao što su ruže, lale (tulipani), hortenzije, orhideje i božuri.

3. Lična zaštita: Vazelin i higijena

Važno je smanjiti direktan kontakt sa polenom na svaki mogući način. Patel predlaže dva jednostavna, ali efikasna koraka:

- Barijera za nos: Naneti malo vazelina oko nozdrva. Vazelin deluje kao "zamka" koja zadržava polen i druge alergene pre nego što dospeju u disajne puteve.

- Pravilo "ulaska u kuću": Obavezno se istuširajte i presvucite čim se vratite spolja. Na taj način ćete isprati polen sa kože i kose i sprečiti njegovo dalje širenje po krevetu i nameštaju.

Autor: D.S.