DOKTORKA UPOZORAVA: Ključni simptom bolesti srca koji mnogi previde – proverite svoje noge!

Lekari upozoravaju na jedan važan, ali često zanemaren znak srčanih bolesti koji se može primetiti na donjim ekstremitetima. Srčane bolesti obuhvataju niz stanja, uključujući bolest koronarnih arterija, srčanu insuficijenciju (popuštanje srca) i poremećaje srčanog ritma.

S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti širom sveta, od presudne je važnosti na vreme prepoznati znakove upozorenja.

Manje poznat simptom koji se javlja na nogama

Dr Bavini Šah pojasnila je da je oticanje nogu, poznato kao edem, jedan od manje poznatih, ali kritičnih simptoma bolesti srca. Do edema dolazi zbog nakupljanja tečnosti u tkivu, a stanje se često pogoršava tokom dana.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju:

Natečene zglobove, stopala ili noge.

Sjajnu i zategnutu kožu na mestu otoka.

Promene boje kože.

Osećaj nelagodnosti ili ukočenosti.

Pojava udubljenja na koži koja ostaje vidljiva nakon pritiska prstom.

Zašto srce uzrokuje oticanje nogu?

Stručnjaci objašnjavaju da kod zatajenja srca dolazi do oticanja jer srce ne pumpa krv dovoljno efikasno. Krv se tada zadržava u venama nogu i stopala, raste pritisak u sudovima, a tečnost se potiskuje u okolno tkivo.

Upozorenje: Ako se oticanje pojavi na obe noge i prati ga nedostatak daha, bol u grudima ili izražen umor, to može ukazivati na ozbiljan srčani problem. U tom slučaju, potrebno je hitno se javiti lekaru.

Ostali znakovi koje ne smete ignorisati

Pored otoka nogu, lekari ističu listu od deset simptoma zbog kojih je preporučljivo posetiti kardiologa:

- Bol u grudima.

- Bol u stomaku nalik probavnim smetnjama.

- Bol koji se širi u ruku, vilicu ili leđa.

- Znojenje i osećaj gušenja.

- Mučnina.

- Bol u nogama (grčevi pri hodanju).

- Jak i neobjašnjiv umor.

- Lupanje srca (aritmija).

Kako smanjiti rizik?

Rizik od srčanih bolesti može se značajno smanjiti promenom životnih navika. Klinika Mayo preporučuje:

Prestanak pušenja: Hemikalije iz duvana direktno oštećuju srce, a rizik počinje da opada već 24 sata nakon poslednje cigarete.

Zdrava ishrana: Jedite više povrća, voća, mahunarki, nemasnog mesa, ribe i zdravih masti poput maslinovog ulja.

Šta izbegavati: Smanjite unos soli, šećera, alkohola, rafinisanih ugljenih hidrata i visoko prerađene hrane (suhomesnati proizvodi, čips, brza hrana).

Fizička aktivnost: Redovno kretanje jača srčani mišić i poboljšava cirkulaciju.

Autor: D.S.