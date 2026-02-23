Herpes na usni? Evo šta da uradite odmah da nestane za 24 sata

Herpes na usnama ume da bude izuzetno neprijatan. Može otežati govor, jelo, piće, pa čak i osmeh. Najčešće prolazi sam od sebe u roku od nekoliko dana do desetak dana. Ipak, mnogi se pitaju da li postoji način da se taj proces ubrza. Ispostavlja se da postoje određeni kućni tretmani koji mogu pomoći da se herpes povuče znatno brže, čak i u roku od 24 sata.

Herpes je oboljenje kože i sluzokože koje izaziva virus HSV (herpes simplex virus). Najčešći okidači za njegovu aktivaciju su stres, hormonski poremećaji i vremenski uslovi. Preparati koji sadrže aciklovir i hidrokortizon pokazali su se kao efikasna pomoć u ublažavanju simptoma.

Herpes na usnama – zašto se pojavljuje?

Herpes na usnama je česta zarazna bolest kože i sluzokože. Prenosi se direktnim kontaktom, najčešće ljubljenjem, korišćenjem iste čaše ili pribora za jelo, kao i deljenjem peškira.



Kod mnogih ljudi virus je u stanju mirovanja, ali određeni faktori mogu ga aktivirati. To su jak stres, iscrpljenost, loša ishrana, hormonske promene, kao i hladnoća, vetar i nagle vremenske promene. Zato se herpes češće javlja u jesen i zimu.

Kako se rešiti herpesa za jedan dan?

U nastavku su neke od metoda koje mogu pomoći da se herpes brže povuče i ublaže simptomi.

Lekovi protiv herpesa

U apotekama su dostupne kreme i masti bez recepta koje sadrže aciklovir – antivirusnu supstancu koja deluje direktno na virus i skraćuje trajanje infekcije.

Preparati sa hidrokortizonom mogu pomoći u smanjenju upale i otoka.

Hladne obloge

Led može doneti trenutno olakšanje kod bolnog herpesa. Nekoliko kockica leda umotajte u peškir i prislonite na zahvaćeno mesto nekoliko minuta. Postupak možete ponavljati tri do četiri puta dnevno kako biste smanjili otok i ubrzali zarastanje.

Gel od aloe vere

Aloe vera je poznata po svojim umirujućim i protivupalnim svojstvima. Može pomoći kod iritacija i ubrzati regeneraciju kože.

Nanesite malu količinu gela na vatu i pažljivo stavite na herpes. Postupak ponovite dva do tri puta dnevno.

Cinkova mast

Nedostatak cinka i vitamina C može doprineti pojavi herpesa. Cinkova mast može pomoći u isušivanju promene i ubrzavanju zarastanja. Nanosite tanak sloj nekoliko puta dnevno, pazeći da preparat ne dospe u usta.

Takođe, unos hrane bogate vitaminom C i cinkom može pomoći u jačanju imuniteta.

Med i kurkuma

Med ima antibakterijska svojstva, dok kurkuma sadrži kurkumin koji deluje protivupalno.

Pomešajte kašičicu meda sa prstohvatom kurkume i nanesite smesu na herpes. Ostavite da deluje oko 15 minuta, zatim isperite mlakom vodom.

Ulje karanfilića

Ulje karanfilića poznato je po tome što ublažava bol i ima antibakterijsko dejstvo. Nekoliko kapi razblažite kokosovim uljem, natopite vatu i prislonite na zahvaćeno mesto nekoliko minuta.

Iako ove metode mogu pomoći u ublažavanju simptoma i ubrzavanju oporavka, važno je znati da herpes virus ostaje u organizmu i može se ponovo aktivirati. Jačanje imuniteta, smanjenje stresa i pravilna nega kože najbolja su prevencija.

Autor: D.Bošković