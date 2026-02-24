Žlezda i raspoloženje: Zašto je jod važniji nego što mislimo?

Da li se često osećate iscrpljeno bez jasnog razloga? Razdražljivo? Napeto? Imate utisak da vam je glava ,,u magli", a raspoloženje nestabilno?

U potrazi za uzrokom obično krivimo stres, hormone, godine ili ubrzan tempo života. Često smo u pravu, ali ponekad se iza tih simptoma krije nešto mnogo jednostavnije – nedostatak joda u organizmu.

Šta jod zapravo radi u telu?

Jod je neophodan za pravilan rad štitne žlezde – male, ali izuzetno važne žlezde na vratu koja upravlja metabolizmom, energijom i raspoloženjem.

Bez dovoljno joda nema ni dovoljno hormona štitne žlezde (T3 i T4), koji utiču na nivo energije, koncentraciju, otpornost na stres, emocionalnu stabilnost i kvalitet sna.

Hormoni štitne žlezde utiču i na neurotransmitere poput serotonina i dopamina, koji regulišu raspoloženje, motivaciju i osećaj zadovoljstva.

Drugim rečima, štitna žlezda je tihi regulator našeg unutrašnjeg balansa.

Smanjen nivo hormona štitne žlezde može dovesti do:

• slabije koncentracije

• sporijeg razmišljanja

• zaboravnosti

• poteškoća sa pažnjom

Problemi sa štitnom žlezdom pet do osam puta češće pogađaju žene nego muškarce. Međutim, svaka osoba, bez obzira na pol ili starost, može biti pogođena problemima sa štitnom žlezdom, upozorava dr Ruchi Gaba sa Medicinskog fakulteta Baylor, Houston.

Ljudski organizam ne može da proizvede jod nego ga moramo svakodnevno unositi.

Joda najviše ima u morskim ribama i algama.

Autor: D.Bošković