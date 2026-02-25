Kardiolozi otkrivaju: Ove 3 mlečne namirnice čuvaju srce – jedna posebno snižava pritisak!

Mnogi veruju da za zdravo srce moraju da izbace mlečne proizvode iz ishrane, ali kardiolozi poručuju da je to zabluda. Stručnjaci ističu da mlečni proizvodi mogu biti deo ishrane koja čuva kardiovaskularno zdravlje.

„Mlečni proizvodi su odličan izvor važnih nutrijenata poput proteina, kalcijuma i vitamina D, koji su korisni za celokupno zdravlje, uključujući kosti, mišiće i srce“, kaže dr Renato Apolito iz Medicinskog centra Univerziteta Hackensack Meridian Jersey Shore.

Prema rečima dr Carlos El-Tallawi iz bolnice Houston Methodist, velike studije pokazuju da ni punomasni ni mlečni proizvodi sa smanjenim udelom masti, ako se konzumiraju umereno, ne povećavaju rizik od srčanih bolesti.

U nastavku su tri mlečne namirnice koje kardiolozi izdvajaju kao dobar izbor za zdravlje srca.

Jogurt

Pošto je fermentisan, jogurt je izvor probiotika koji povoljno utiču na zdravlje creva, a samim tim i na opšte zdravlje organizma.

„Fermentacijom se dodaju probiotici i korisna jedinjenja koja podržavaju ravnotežu holesterola, kontrolu šećera u krvi i zdravlje creva“, objašnjava dr El-Tallawi.

Grčki jogurt i skyr su posebno dobar izbor jer sadrže više proteina i pružaju duži osećaj sitosti. Istraživanja nisu pokazala značajnu razliku između visokoproteinskih i običnih jogurta – svi mogu doprineti boljem kardiometaboličkom zdravlju.

U kombinaciji sa bademima, orasima ili suvim voćem, jogurt je zdravija opcija od prerađenih proteinskih pločica koje se često biraju za doručak.

Kefir

Kefir je odlična alternativa jogurtu, naročito kada ste u žurbi ili vam je potreban dodatak za smuti. Reč je o fermentisanom napitku gušćem od mleka, karakterističnog kiselkastog ukusa.

„Fermentisane namirnice poput kefira dobar su izbor jer sve više saznajemo o vezi između zdravlja creva i kardiovaskularnog zdravlja“, kaže dr Rohit Vuppuluri, interventni kardiolog.

Probiotici u kefiru pomažu održavanju zdravog crevnog mikrobioma, što može smanjiti hroničnu upalu niskog intenziteta – jedan od faktora rizika za bolesti srca. Studije pokazuju da kefir može doprineti snižavanju krvnog pritiska, triglicerida i LDL („lošeg“) holesterola, kao i povećanju HDL („dobrog“) holesterola.

Sir

Iako sadrži zasićene masti, najnovija istraživanja pokazuju da sir može imati neutralan, pa čak i povoljan efekat na kardiovaskularni rizik.

„Studije pokazuju da je sir povezan sa nižim kardiovaskularnim rizikom. Njegove specifične komponente i proces fermentacije mogu ublažiti uobičajene negativne efekte zasićenih masti“, ističe dr El-Tallawi.

U najgorem slučaju, efekat sira na kardiometaboličko zdravlje je neutralan.

Zaključak stručnjaka

Kardiolozi poručuju da nema potrebe za strahom od mlečnih proizvoda. Jogurt, mleko i sir mogu biti deo ishrane zdrave za srce, uz fokus na kvalitet namirnica, veličinu porcije i ukupne prehrambene navike, a ne samo na procenat masti.

Posebno fermentisani mlečni proizvodi mogu imati dodatne koristi, naročito kada se uklapaju u ishranu bogatu integralnim žitaricama, voćem, povrćem, mahunarkama, orašastim plodovima i semenkama.

