Koliko maslinovog ulja dnevno je dozvoljeno konzumirati?

Iako se maslinovo ulje smatra važnim delom zdrave ishrane, kardiolog upozorava da i s njim treba biti umeren.

Naime, i zdrave masti imaju svoje granice, a preterano dodavanje ulja jelima može doneti više štete nego koristi.

Studija koja je 28 godina pratila učesnike pokazala je da je unos od najmanje 7 grama maslinovog ulja dnevno, odnosno oko pola supene kašike, povezan s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Ipak, ključ je, kako piše Eating Well, u umerenosti i preciznom doziranju.

Preporuka kardiologa

Dr Anirud Balčandran, kardiolog sa Medicinskog fakulteta Duke University School of Medicine, slaže se da više maslinovog ulja ne znači nužno i veći zdravstveni efekat.

"Zamena zasićenih masti nezasićenim mastima biljnog porekla, poput ekstra devičanskog maslinovog ulja, donosi jasne zdravstvene koristi", rekao je Balčandran i dodao da je ekstra devičansko maslinovo ulje najbolji izbor jer je najmanje prerađena i nutritivno najvrednija varijanta.

"Preporučujemo minimalan dnevni unos od oko 7 grama (oko pola supene kašike), ali ne bi trebalo prelaziti 20 grama, što je otprilike jedna i po supena kašika. Svakih 10 grama maslinovog ulja unutar tih granica povezano je s manjim rizikom od srčanih i krvnih problema", objasnio je kardiolog.

Prema uglednoj studiji Predimed, to smanjenje rizika iznosi oko 10 odsto.

Na pitanje zašto unos treba ograničiti, Balčandran odgovara:

"Iznad 20 grama dnevno nema dodatno dokazanih koristi za zdravlje srca i krvnih sudova. Na kraju, višak kalorija nikome ne koristi", rekao je kardiolog.

Autor: S.M.