Greška koju skoro svi prave nakon tuširanja: Dermatolozi upozoravaju da ovako nesvesno oštećujemo kožu

Mala promena u svakodnevnoj rutini može napraviti veliku razliku za zdravlje i izgled kože, tvrde stručnjaci.

Većina ljudi nakon tuširanja instinktivno poseže za peškirom i snažno trlja kožu kako bi se što brže osušila. Iako deluje kao bezazlena navika, dermatolozi upozoravaju da upravo taj potez može narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože i dovesti do isušivanja, iritacija i osećaja zatezanja.

Stručnjaci objašnjavaju da koža nakon tuširanja ostaje blago omekšana i osetljivija, naročito ako je voda bila topla. Grubo trljanje peškirom tada može ukloniti prirodna ulja koja kožu štite od spoljašnjih uticaja, ali i izazvati sitna oštećenja na površinskom sloju kože.

Zato dermatolozi savetuju da se koža nakon tuširanja ne trlja, već da se nežno tapka peškirom dok ne ostane samo blago vlažna. Upravo taj trenutak je idealan za nanošenje hidratantne kreme ili losiona, jer koža tada najbolje upija aktivne sastojke.

Još jedan važan savet je da se izbegava previše topla voda, jer ona dodatno isušuje kožu i može pogoršati probleme poput crvenila ili svraba. Mlaka voda i kratko tuširanje često su najbolja kombinacija za očuvanje prirodne ravnoteže kože.

Male promene u svakodnevnim navikama često donose najveću razliku. Pravilna nega nakon tuširanja može pomoći da koža ostane hidrirana, mekana i zdrava, bez potrebe za skupim tretmanima.

Autor: S.Paunović