Ljudi koji žive preko 90 godina imaju jednu zajedničku naviku: Naučnici tvrde da je ključ dugog života jednostavniji nego što mislimo!

Iako genetika igra važnu ulogu u dugovečnosti, istraživanja pokazuju da određene svakodnevne navike mogu značajno uticati na to koliko dugo i kvalitetno živimo. Jedna od njih posebno se izdvaja među ljudima koji dožive duboku starost.

Brojne studije o dugovečnosti pokazale su da ljudi koji žive duže od 90 godina često imaju jednu zajedničku naviku – ostaju fizički aktivni tokom celog života. Ne radi se nužno o napornom vežbanju ili odlasku u teretanu, već o svakodnevnom kretanju koje postaje deo njihove rutine.

Stručnjaci objašnjavaju da redovna, umerena fizička aktivnost pomaže u očuvanju zdravlja srca, jača mišiće i održava pokretljivost tela čak i u poznim godinama. Šetnje, rad u bašti, lagane kućne aktivnosti ili vožnja bicikla često su deo svakodnevice ljudi koji dožive duboku starost.

Osim fizičkih koristi, kretanje pozitivno utiče i na mentalno zdravlje. Aktivni ljudi često imaju bolju koncentraciju, manje su skloni stresu i lakše održavaju društvene kontakte, što je takođe važan faktor za dug i kvalitetan život.

Iako ne postoji univerzalna formula za dugovečnost, stručnjaci se slažu da male, ali dosledne navike mogu napraviti veliku razliku. Redovno kretanje, uravnotežena ishrana i pozitivan odnos prema životu često su zajednički imenitelj ljudi koji dožive i proslave svoj devedeseti rođendan.

Autor: S.Paunović