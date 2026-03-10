Doktori upozoravaju: Ovu jutarnju naviku ima skoro svaki Srbin – a može ozbiljno da šteti zdravlju

Mnogi ljudi dan započinju automatski, prateći rutinu na koju su navikli godinama. Međutim, lekari upozoravaju da jedna naizgled bezazlena jutarnja navika može dugoročno imati negativan uticaj na zdravlje, posebno na varenje i nivo energije tokom dana.

Za veliki broj ljudi jutro počinje kafom na prazan stomak. Iako ovaj ritual mnogima pomaže da se razbude i lakše započnu dan, stručnjaci ističu da takva navika može izazvati iritaciju želuca, pojačano lučenje kiseline i neprijatan osećaj u stomaku, naročito kod osoba koje imaju osetljiv digestivni sistem.

Kada se kafa konzumira bez prethodnog obroka, organizam reaguje intenzivnijim lučenjem želudačne kiseline. Dugoročno, to može doprineti problemima poput gorušice, nadutosti ili nelagodnosti u stomaku, a kod nekih ljudi može pogoršati već postojeće tegobe.

Lekari savetuju da se pre prve šoljice kafe popije čaša vode i pojede lagani doručak. Na taj način želudac se priprema za kofein, a telo dobija energiju koja mu je potrebna za početak dana.

Male promene u jutarnjoj rutini često mogu imati veliki uticaj na zdravlje. Ako se kafa konzumira nakon obroka, a ne na prazan stomak, organizam je pod manjim stresom, a energija tokom dana može biti stabilnija i dugotrajnija.

Autor: S.Paunović