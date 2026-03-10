Proleće je idealno vreme za... Doktorka Tanja Radenkov Medenica za Pink.rs progovorila o neinvazivnim tretmanima i regeneraciji kože, otkrila šta danas najviše na svom telu rade žene, a šta muškarci

Dolazak proleća za mnoge predstavlja idealan trenutak za osvežavanje i negu kože nakon zimskog perioda. Upravo tada sve više ljudi razmišlja o tretmanima koji mogu da vrate svežinu i zdrav izgled licu, ali bez hirurških intervencija.

Specijalista estetske medicine, doktorka Tanja Radenkov Medenica je u intervjuu za Pink.rs o savremenim metodama nege kože, trendovima koji dolaze iz svetske estetske medicine, ali i o tome zašto je važno da pacijenti pažljivo biraju stručnjake kojima poveravaju svoje lice i telo.

U razgovoru je otkrila koji su najtraženiji tretmani među ženama i muškarcima u Srbiji, koje novine donosi regenerativna medicina, kao i sa kakvim se greškama pacijenata najčešće susreće u praksi.

Stiže proleće, šta vi kao doktor preporučujete za negu muške i ženske kože, a da to nije plastična hirurgija?

- Dolaskom proleća idealno je vreme za osvežavanje kože i neinvazivne tretmane koji vraćaju svežinu i zdrav izgled licu. Najčešće preporučujem botoks, hijaluronske filere, mezoterapiju, biorevitalizaciju, kao i savremene tretmane sa egzozomima i kolagen stimulatorima. Ove procedure podstiču prirodnu regeneraciju kože i daju vidljive rezultate bez potrebe za hirurškim intervencijama.

Nedavno ste se vratili sa prestižnih kongresa širom sveta. Koje su novine koje svetska medicina najavljuje u estetskoj hirurgiji?

- Na svetskim kongresima sve je veći fokus na regenerativnoj medicini i preparatima koji deluju na ćelijskom nivou. Posebno se izdvajaju snažni antioksidansi koji pružaju dodatnu zaštitu od starenja i oksidativnog stresa. Ovakve inovacije već polako ulaze u svakodnevnu praksu, a neke od tih tretmana pacijenti mogu isprobati i u Eterni.

Da li su muškarci sve češće vaši pacijenti i šta oni najčešće rade na sebi?

- Razlike između muških i ženskih pacijenata u anti-age medicini danas su sve manje. Muškarci su sve više zainteresovani za estetske tretmane i uglavnom žele diskretne i prirodne rezultate. Najčešće se odlučuju za botoks tri regije, PRP tretmane, kao i transplantaciju kose. Kada je reč o hirurškim intervencijama, među muškarcima je sve traženija i liposukcija.

Kod vas često dolaze pacijenti koji su pogrešnim izborom napravili greške na svom licu ili telu. Koji je najneobičniji problem sa kojim ste se susreli?

- Teško je izdvojiti samo jedan slučaj, jer se najčešće susrećemo sa sličnim problemima pre svega sa prekomerno ili nepravilno aplikovanim hijaluronskim filerima. Dobra vest je da je većina tih situacija rešiva kada se pacijent nađe u pravim rukama. Zato uvek savetujem pacijentima da pažljivo biraju kome poveravaju svoje lice i telo, dok je za lekare kontinuirana edukacija apsolutni imperativ.

Sve je više lažnih doktora koji za male pare rade botoks i filere. Kakav je vaš stav o tome i kako se boriti protiv takvih pojava?

- Iako je cena mnogim pacijentima važna, mnogo je važnije ko radi tretman i kakvi se preparati koriste. Kada je reč o licu, najvažniji su stručnost i iskustvo lekara. Najbolja zaštita je da pacijenti gledaju dalje od Instagrama i da temeljno provere lekara koji će raditi proceduru. U Eterni se protiv toga borimo konstantnim usavršavanjem, edukacijom i podizanjem standarda, prateći svetske trendove i protokole u estetskoj medicini.

Šta pacijenti u Srbiji najčešće rade na svom licu i telu?

- U Eterni najčešće dolaze pacijentkinje koje žele hijaluronske filere i botoks, jer su to tretmani koji brzo daju vidljive, ali i prirodne rezultate. Pored toga, sve je više pacijentkinja koje se odlučuju za transplantaciju obrva, kojom se postiže vrlo prirodan i dugotrajan rezultat. Kada je reč o hirurškim intervencijama, operacija grudi i dalje je jedna od najtraženijih estetskih procedura, zatim operacija nosa, dok je u poslednje dve godine sve popularnija i takozvana procedura brazilskog uvećanja zadnjice.

Autor: N.B.